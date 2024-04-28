Пряный чай латте: с добавлением мускатного ореха, гвоздики, кардамона и имбиря. Напиток для улучшения памяти
Рецепт пряного чая латте
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Предлагаем вам рецепт вкусного напитка, который вы можете легко приготовить на своей кухне! Присутствующие в нём специи способствуют улучшению памяти и здоровью мозга.
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.
Ингредиенты
- 1 стакан воды,
- 4 пакетика чая с корицей,
- 1 чашка растительного молока (миндальное, кешью или кокосовое),
- 1 столовая ложка сливочного масла,
- 1 столовая ложка кокосового масла,
- 1 чайная ложка кокосового сахара,
- щепотка мускатного ореха,
- щепотка гвоздики,
- щепотка кардамона,
- щепотка имбиря,
- корица для украшения.
Приготовление
- Вскипятите воду в небольшой кастрюле, затем добавьте чайные пакетики.
- Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. После этого выбросьте чайные пакетики.
- Добавьте в чай молоко, сахар и специи и перемешайте.
- Переложите молоко со специями в блендер, затем добавьте сливочное и кокосовое масло. Взбивайте до образования пены.
- Перелейте в кружку и посыпьте корицей.
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