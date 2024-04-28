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Пряный чай латте: с добавлением мускатного ореха, гвоздики, кардамона и имбиря. Напиток для улучшения памяти

Рецепт пряного чая латте

1:06
Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного напитка, который вы можете легко приготовить на своей кухне! Присутствующие в нём специи способствуют улучшению памяти и здоровью мозга.

Рецепт пряного чая латте
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

  • 1 стакан воды,
  • 4 пакетика чая с корицей,
  • 1 чашка растительного молока (миндальное, кешью или кокосовое),
  • 1 столовая ложка сливочного масла,
  • 1 столовая ложка кокосового масла,
  • 1 чайная ложка кокосового сахара,
  • щепотка мускатного ореха,
  • щепотка гвоздики,
  • щепотка кардамона,
  • щепотка имбиря,
  • корица для украшения.

Приготовление

  1. Вскипятите воду в небольшой кастрюле, затем добавьте чайные пакетики.
  2. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. После этого выбросьте чайные пакетики.
  3. Добавьте в чай молоко, сахар и специи и перемешайте.
  4. Переложите молоко со специями в блендер, затем добавьте сливочное и кокосовое масло. Взбивайте до образования пены.
  5. Перелейте в кружку и посыпьте корицей.
Пряный чай латте
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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