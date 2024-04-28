Пряный чай латте: с добавлением мускатного ореха, гвоздики, кардамона и имбиря. Напиток для улучшения памяти

Рецепт пряного чая латте

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам рецепт вкусного напитка, который вы можете легко приготовить на своей кухне! Присутствующие в нём специи способствуют улучшению памяти и здоровью мозга.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Vimare vimarethomas is licensed under under the Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Ингредиенты

1 стакан воды,

4 пакетика чая с корицей,

1 чашка растительного молока (миндальное, кешью или кокосовое),

1 столовая ложка сливочного масла,

1 столовая ложка кокосового масла,

1 чайная ложка кокосового сахара,

щепотка мускатного ореха,

щепотка гвоздики,

щепотка кардамона,

щепотка имбиря,

корица для украшения.

Приготовление

Вскипятите воду в небольшой кастрюле, затем добавьте чайные пакетики. Накройте крышкой и дайте настояться 10 минут. После этого выбросьте чайные пакетики. Добавьте в чай молоко, сахар и специи и перемешайте. Переложите молоко со специями в блендер, затем добавьте сливочное и кокосовое масло. Взбивайте до образования пены. Перелейте в кружку и посыпьте корицей.