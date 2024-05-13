Прибайкальский национальный парк закрывает тропы для туристов на фоне угрозы пожаров

Еще 10 тур-маршрутов закрыли в нацпарке на Байкале

0:43 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Иркутской области, из-за высокой пожарной угрозы, временно закрыто 10 туристических троп в Прибайкальском национальном парке. Об этом информирует пресс-служба ФГБУ "Заповедное Прибайкалье".

Фото: Собственная работа by Discoverynn is licensed under Attribution-Share Alike 4.0.

Причиной стал высокий уровень пожарной опасности — четыре балла из пяти возможных. Среди закрытых маршрутов: "Курма — Кочериково", "Камни потайные", "Порт Байкал", "Кругобайкальская железная дорога", "Исток Ангары" и другие. В парке действует особый противопожарный режим, запрещающий разжигание костров и сжигание растительности. Разрешения на посещение будут возобновлены после уменьшения уровня опасности.