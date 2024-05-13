Деньги решают всё: Microsoft открыл доступ к обновлениям своих продуктов, чтобы не потерять прибыль — IT-специалист

Алексей Лукацкий: Microsoft не хочет терять прибыль

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Эксперт по информационной безопасности компании "Cisco Systems" Алексей Лукацкий прокомментировал Pravda. Ru решение корпорации вернуть россиянам доступ к оригинальным обновлениям популярных программных продуктов.

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"Причина очень простая — нежелание терять достаточно большой рынок для своих продуктов. Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка", — считает эксперт.

Заявления Microsoft об уходе с российского рынка не более чем слова, говорит IT-специалист.

"Они 20 марта 2024 года объявили о том, что отключат для облачных пользователей доступ, но этого тоже не произошло по той причине, что публично от них требуют высказывать какую-то позицию, однако деньги есть деньги, рынки есть рынки, экономика есть экономика. Поэтому они на словах будут делать одно, а в реальности стараться по максимуму оттягивать срок окончательного разрыва с Россией", — предполагает специалист.

Ситуация, когда скачать обновления то нельзя, то можно, а потом вдруг будет опять нельзя, нервирует российских пользователей, уверен спикер. И вряд ли способствует повышению доверия к Microsoft.

"Безусловно, какие-то пользователи будут отказываться и искать альтернативы, какие-то пользователи какое-то время перестанут обновлять купленные ранее продукты, какие-то пользователи перейдут на пиратское программное обеспечение. Те, кто сидели на Microsoft, будут сидеть, пока его совсем не отключат, не заблокируют, и как бы пиратский софт никто не отменял, пользователи будут и дальше, скорее всего, им пользоваться", — оценил ситуацию Алексей Лукацкий.

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