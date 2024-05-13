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На Урале разработали перовскитные солнечные батареи для космоса — они не боятся радиации

Удвоена радиационная стойкость и фотостабильность перовскитных солнечных панелей

1:28
Наука

Учёные Уральского федерального университета сумели удвоить радиационную стойкость и фотостабильность перовскитных солнечных панелей, сообщили ТАСС в отделе научных коммуникаций УрФУ.

Удвоена радиационная стойкость и фотостабильность перовскитных солнечных панелей
Фото: The U.S. National Archives is licensed under Public Domain

Улучшение качества батарей на перофскитных фотоэлементах открывает им дорогу в космос, объяснил заведующий лабораторией фотовольтаических материалов УрФУ Иван Жидков.

"Перовскитные солнечные ячейки с добавлением европия могут работать 2-3 года без существенной деградации под фотоизлучением, — уточнил он. — Это сравнимо со временем жизни работающих сегодня в космосе кремниевых солнечных панелей".

Удалось также заметно повысить устойчивость панелей к ионизирующей радиации. "Она намного выше, чем у кремниевых панелей: эксперименты показали, что перовскитные панели начинают деградировать под воздействием только очень больших доз радиации, характерных для пребывания на орбите вплоть до 10 лет", — пояснил учёный.

Кроме этих достоинств, перовскит как материал для изготовления солнечных панелей гораздо эффективнее — в пересчёте на один грамм веса он вырабатывает до 20 Вт энергии по сравнению с 3 Вт кремния.

К слову, атмосферный кислород окисляет перовскит на свету и от нагрева, так что в космосе с его безвоздушным пространством ему самое место.

Космические солнечные батареи
Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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