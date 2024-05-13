Холодный удар по российским урожаям: мировые цены на пшеницу стремительно растут

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Заморозки в России привели к взлету фьючерсов на пшеницу

1:19
Экономика

Неожиданное понижение температуры в мае в отдельных регионах России спровоцировало резкий рост цен на фьючерсы пшеницы на Чикагской товарной бирже, достигнув уровней, не наблюдавшихся с августа прошлого года. Об этом сообщает Bloomberg.

Заморозки в России привели к взлету фьючерсов на пшеницу
Фото: unsplash.com by meriç tuna is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Россия, занимающая позицию ведущего экспортера пшеницы в мире, столкнулась с пересмотром прогнозов на урожай текущего года, что, в свою очередь, воздействовало на рост фьючерсов.

Заморозки затронули только часть общих посевов, но уже оказали дополнительное давление на культуры, ранее пострадавшие от весенней засухи, отмечает издание.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько выразил беспокойство по поводу ситуации.

Он заявил, что последствия заморозков вызывают тревогу по всей европейской части России.

Рылько добавил, что пока сложно оценить полный объем ущерба, но для многих агрокультур он существенен.

На прошлой неделе ИКАР скорректировал прогноз по урожаю пшеницы в России на 2024-2025 годы, снизив его с 93 млн тонн до 91 млн тонн и предсказал сокращение общего объема производства зерна. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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