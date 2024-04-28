Идеальные брови: как нарисовать их, где их нет

Как создать идеальные брови визуально, если их нет

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие женщины, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, вспоминают с ужасом моду на тонкие брови. В те времена многие из них перерисовывали свои брови, и теперь, когда мода изменилась, стоит вопрос, как создать идеальные брови там, где их нет.

Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Для создания естественного эффекта потребуется немного больше времени. Сначала нужно тщательно выбрать продукт. Карандаш не подходит для создания отдельных волосков. Он придает бровям яркость, но лучше подходит для вечернего макияжа. Лучше обратить внимание на специальные лайнеры или маркеры для бровей, которые позволяют прорисовать отдельные волоски. Они обладают удобной кисточкой, хорошо держатся на коже и не размазываются в течение дня.

Для натурального вида важно подобрать оттенок, близкий к цвету естественных волосков. Следует присмотреться к тону у корней, который обычно темнее. Такой оттенок нужно найти для маркера. Если у женщины холодный оттенок волос и кожи, следует выбирать продукты для бровей с серым подтоном; если кожа и глаза теплые, то продукты для бровей могут быть коричневого оттенка.

Чтобы правильно нарисовать брови, нужно начать с определения основных точек. Это линия от крыла носа через внутренний угол глаза, высшая точка и кончик брови. Начните с высшей точки, добавьте волоски сверху и заштрихуйте голые участки. Хвостик брови сделайте тонким, а основание растушуйте. После того как маркер высохнет, можно использовать тушь для бровей, чтобы придать им естественный объем.

Если есть опасения нарисовать неправильную форму, можно воспользоваться специальными трафаретами, которые помогут нарисовать новые брови всего за несколько секунд.