Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как продлить жизнь собаке
Дмитрий Песков назвал последствия возможного изъятия активов РФ для экономики Запада
Аарон Соркин разрабатывает продолжение "Социальной сети" о штурме Капитолия
Рецепт пряного чая латте
Основные ошибки в путешествиях: советы для новичков
Автоэксперт Иванский провел анализ и назвал признаки поддельных автозапчастей
Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров под видом ремонтников
Почему стоит установить автополив в саду
Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться
Идеальные брови: как нарисовать их, где их нет

Как создать идеальные брови визуально, если их нет

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Многие женщины, чья молодость пришлась на 80-е и 90-е годы, вспоминают с ужасом моду на тонкие брови. В те времена многие из них перерисовывали свои брови, и теперь, когда мода изменилась, стоит вопрос, как создать идеальные брови там, где их нет.

Как создать идеальные брови визуально, если их нет
Фото: flickr.com by Alex is licensed under Attribution 2.0 Generic

Для создания естественного эффекта потребуется немного больше времени. Сначала нужно тщательно выбрать продукт. Карандаш не подходит для создания отдельных волосков. Он придает бровям яркость, но лучше подходит для вечернего макияжа. Лучше обратить внимание на специальные лайнеры или маркеры для бровей, которые позволяют прорисовать отдельные волоски. Они обладают удобной кисточкой, хорошо держатся на коже и не размазываются в течение дня.

Для натурального вида важно подобрать оттенок, близкий к цвету естественных волосков. Следует присмотреться к тону у корней, который обычно темнее. Такой оттенок нужно найти для маркера. Если у женщины холодный оттенок волос и кожи, следует выбирать продукты для бровей с серым подтоном; если кожа и глаза теплые, то продукты для бровей могут быть коричневого оттенка.

Чтобы правильно нарисовать брови, нужно начать с определения основных точек. Это линия от крыла носа через внутренний угол глаза, высшая точка и кончик брови. Начните с высшей точки, добавьте волоски сверху и заштрихуйте голые участки. Хвостик брови сделайте тонким, а основание растушуйте. После того как маркер высохнет, можно использовать тушь для бровей, чтобы придать им естественный объем.

Если есть опасения нарисовать неправильную форму, можно воспользоваться специальными трафаретами, которые помогут нарисовать новые брови всего за несколько секунд.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Бузова открыла двери своего роскошного "замка" после трех лет ремонта

Ольга Бузова, известная певица и телеведущая, объявила о завершении ремонта в своем жилище, которое она называет "замком".

Ольга Бузова радуется завершению ремонта в своем "замке"
В Китае назвали сюрпризом для США сокращение инвестиций в американский госдолг
NetEase: Китай устроил сюрприз с госдолгом США
Без выкорчёвывания: вот какой метод поможет удалить пень с участка
Горбуша, запечённая в духовке: готовим её сочной и аппетитной безо всякого майонеза
Весь авдеевский участок ВСУ потеряли за месяц, освобождена Кисловка Дмитрий Плотников Президент Украины Зеленский — ещё "больной" или уже "мёртвый человек Европы"? Андрей Николаев Слова Лукашенко об угрозе НАТО заставили вспомнить начало СВО на Украине Любовь Степушова
Как определить кислотность почвы по сорнякам
Как бороться с интенсивным потоотделением без дезодорантов
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Как сейчас выглядит трехлетний сын Татьяны Арнтгольц от Марка Богатырева
Последние материалы
Основные ошибки в путешествиях: советы для новичков
Как создать идеальные брови визуально, если их нет
Автоэксперт Иванский провел анализ и назвал признаки поддельных автозапчастей
Мошенники вторгались в квартиры московских пенсионеров под видом ремонтников
Почему стоит установить автополив в саду
Что грозит водителю за игнорирование требования ГИБДД остановиться
Президент РПЛ хочет, чтобы тренер руководил максимум двумя командами за сезон
Эксперты: для предупреждения рака кожи следует использовать солнцезащитный крем
Китай работает над инновационными субмаринами с лазерными двигателями
Восемь вещей, которые любят все кошки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников