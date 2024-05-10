Симона Гальперин, посол Израиля в России, заявила, что считает эмигрантов из российской индустрии шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, полноценными гражданами Израиля.
Она отметила, что эти люди успешно интегрировались в новое общество и стали частью израильского общества. Гальперин подчеркнула, что музыканты, актеры и представители других профессий без проблем адаптировались к жизни в новой стране.
Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль. Внук работает официантом.
Антарктическое циркумполярное течение (АСС), самое мощное океанское течение, играет ключевую роль в климатической системе Земли.