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Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество

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Шоу-бизнес

Симона Гальперин, посол Израиля в России, заявила, что считает эмигрантов из российской индустрии шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, полноценными гражданами Израиля.

Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество
Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Она отметила, что эти люди успешно интегрировались в новое общество и стали частью израильского общества. Гальперин подчеркнула, что музыканты, актеры и представители других профессий без проблем адаптировались к жизни в новой стране.

Эммануил Виторган обеспокоен будущим своих внуков после их переезда в Израиль. Внук работает официантом.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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