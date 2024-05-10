Заявление израильского посла: Алла Пугачева и звезды шоу-бизнеса навсегда покинули Россию

Посол Израиля: Алла Пугачёва успешно интегрировались в израильское общество

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Симона Гальперин, посол Израиля в России, заявила, что считает эмигрантов из российской индустрии шоу-бизнеса, включая Аллу Пугачеву, полноценными гражданами Израиля.

Фото: flickr.com by Zachi Evenor is licensed under CC-BY

Она отметила, что эти люди успешно интегрировались в новое общество и стали частью израильского общества. Гальперин подчеркнула, что музыканты, актеры и представители других профессий без проблем адаптировались к жизни в новой стране.

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