Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трусова о своей учёбе в МГУ: все понимают, что у меня очень загруженный график
Махершала Али и Том Харди снимутся в новой криминальной драме "77 Blackout"
"АльфаСтрахование" напомнило россиянам о мерах безопасности в Таиланде
Ученые предложили новую версию возникновения "щенячьего взгляда"
Россиян предупредили о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе
Как вести себя при остановке инспектором ГИБДД: рекомендации экспертов
Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем
Четыре упражнения для получения рельефного пресса: результаты уже через две недели
Почему стоит посадить утсонию
Революционные советы, как приучить собаку есть из своей миски — просто и эффективно

Как приучить собаку к собственной миске: 5 полезных советов

1:42
Зоосфера » Собаки

Когда в одном доме обитает несколько собак, проблемы с кормлением неизбежны. Из-за различий в породах, характерах и других индивидуальных особенностях одни собаки могут есть быстрее других, некоторым требуется специальный рацион, а другие могут оставаться голодными из-за того, что к их миске подкрадываются другие животные.

Как приучить собаку к собственной миске: 5 полезных советов
Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Решение может заключаться в кормлении собак в разное время или в различных местах. Однако научить собаку кушать из своей миски не так уж и сложно. Эксперты предлагают несколько советов по этому поводу.

  • Первое, что нужно сделать, — это приобрести разные миски для каждой собаки. Пусть каждая привыкает, что у неё есть своя персональная миска, которую она будет узнавать.
  • Во-вторых, установите миски в определённых местах. Каждой собаке проще адаптироваться к своей миске, если она всегда будет находиться в одном и том же месте, будь то на специальной подставке или коврике, ассоциирующемся у питомца с пищей.
  • Третье — важно соблюдать режим. Кормление в одно и то же время каждый день помогает дисциплинировать животных. Тем не менее, следите за тем, чтобы собаки не подходили к мискам друг друга.
  • Четвертое — поддерживайте достигнутые успехи, поощряя собак каждый день, чтобы они запомнили необходимую последовательность действий.
  • И наконец, будьте терпеливы и избегайте физических наказаний, которые не так эффективны, как поощрение. Будьте настойчивы и терпеливы, указывая собаке на её миску. Со временем каждая собака научится есть только из своей миски.
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Вот как кошки заранее узнают, что их хозяин скоро придёт домой: кошачье шестое чувство

Многие удивляются тому, как коты могут предчувствовать скорое возвращение своего хозяина домой.

Стало известно, как кошки узнают, когда их хозяин придет домой
Для богатого урожая: рассказываем, что любит сейчас чеснок
Чем подкормить чеснок весной, чтобы был крупный и не желтел
Меган Маркл опозорилась во время визита с принцем Гарри в Нигерию
Садальского восхитил полуфинал "Евровидения": вот где нужно Аксюте и Эрнсту учиться
Оборону Харькова строило всё НАТО. Не помогло Дмитрий Плотников На сцене Театра Моссовета поставили экспериментальный спектакль по пьесе Мольера Анжела Якубовская Урсула фон дер Ляйен вряд ли останется главой Еврокомиссии Андрей Николаев
Александр Петров поделился трогательным снимком с супругой
Стало известно, как телеведущая Елена Николаева назвала ребенка от бывшего мужа Волочковой
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Эти породы не воняют грязной псиной: названы собаки с самым приятным запахом
Последние материалы
Россиян предупредили о риске получить штраф при распитии алкоголя в кафе
Как вести себя при остановке инспектором ГИБДД: рекомендации экспертов
Как приготовить напиток с клюквой и зелёным чаем
Четыре упражнения для получения рельефного пресса: результаты уже через две недели
Почему стоит посадить утсонию
Актриса Ребекка Холл представит личный проект об отношениях матери и дочери
Экс-президент "Спартака" уверен, что Семак себя не исчерпал: если не он, то кто?
В Сочи открыли "Альпака парк": 20 альпак ожидают посетителей
Филипп Киркоров обзавелся новыми татуировками: дракон, феникс и роза на его теле
Россияне перестали инвестировать в недвижимость в Анталье из-за высоких цен
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников