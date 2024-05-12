Революционные советы, как приучить собаку есть из своей миски — просто и эффективно

Как приучить собаку к собственной миске: 5 полезных советов

1:42 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Когда в одном доме обитает несколько собак, проблемы с кормлением неизбежны. Из-за различий в породах, характерах и других индивидуальных особенностях одни собаки могут есть быстрее других, некоторым требуется специальный рацион, а другие могут оставаться голодными из-за того, что к их миске подкрадываются другие животные.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

Решение может заключаться в кормлении собак в разное время или в различных местах. Однако научить собаку кушать из своей миски не так уж и сложно. Эксперты предлагают несколько советов по этому поводу.

Первое , что нужно сделать, — это приобрести разные миски для каждой собаки. Пусть каждая привыкает, что у неё есть своя персональная миска, которую она будет узнавать.

, что нужно сделать, — это приобрести разные миски для каждой собаки. Пусть каждая привыкает, что у неё есть своя персональная миска, которую она будет узнавать. Во-вторых , установите миски в определённых местах. Каждой собаке проще адаптироваться к своей миске, если она всегда будет находиться в одном и том же месте, будь то на специальной подставке или коврике, ассоциирующемся у питомца с пищей.

, установите миски в определённых местах. Каждой собаке проще адаптироваться к своей миске, если она всегда будет находиться в одном и том же месте, будь то на специальной подставке или коврике, ассоциирующемся у питомца с пищей. Третье — важно соблюдать режим. Кормление в одно и то же время каждый день помогает дисциплинировать животных. Тем не менее, следите за тем, чтобы собаки не подходили к мискам друг друга.

— важно соблюдать режим. Кормление в одно и то же время каждый день помогает дисциплинировать животных. Тем не менее, следите за тем, чтобы собаки не подходили к мискам друг друга. Четвертое — поддерживайте достигнутые успехи, поощряя собак каждый день, чтобы они запомнили необходимую последовательность действий.

И наконец, будьте терпеливы и избегайте физических наказаний, которые не так эффективны, как поощрение. Будьте настойчивы и терпеливы, указывая собаке на её миску. Со временем каждая собака научится есть только из своей миски.