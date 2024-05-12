Наташа Королева тратит миллионы на перестройку дома для Тарзана

Наташа Королёва организует мастерскую для Тарзана в особняке

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Наташа Королева и Сергей Глушко, более известный как Тарзан, вносят изменения в свой дом в Крекшино.

Фото: инстаграм аккаунт Наташи Королёвы

В связи с увлечением Тарзана живописью, Королева решила организовать для него отдельную мастерскую. Певица указывает на практические проблемы, связанные с хранением красок и холстов в жилой зоне, такие как загрязнение сантехники.

По данным Экспресс Газеты, звездная пара уже вложила пять миллионов рублей в переделку особняка.

Ранее сообщалось, что Наташу Королёву вырезали из эфира концерта в Кремле на День Победы.