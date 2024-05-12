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Ученые предположили, как возник "щенячий взгляд" у собак

Ученые предложили новую версию возникновения "щенячьего взгляда"

4:04
Наука

В 2019 году исследователи предположили, что подвижные брови у питомцев возникли в ходе процесса одомашнивания и отбора человеком. Как показало проведенное недавно вскрытие гиеноподобной собаки из Африки, этот взгляд был пересмотрен, и сомнения были высказаны в отношении первоначальной роли человека.

Ученые предложили новую версию возникновения "щенячьего взгляда"
Фото: Flickr by Майя Дюмат is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Прежде группа исследователей из университета в Портсмуте (Великобритания) в сотрудничестве с несколькими американскими учеными обнаружили, что у собак куда более развиты мимические мышцы по сравнению с их ближайшими родственниками — волками. Эти мышцы включают в себя медиальный подниматель угла глаза и латеральный подтягиватель угла глаза, ответственные за поднятие внутренней части брови и подтягивание внешнего уголка глаза к ушам. Именно эти мышцы позволяют собакам создавать "бровки домиком", вызывая умиление у людей, обозначенное как "щенячий взгляд".

На основе этих данных и наблюдений за поведением собак и волков авторы утверждают, что развитие выразительных бровей у собак могло быть результатом неосознанного отбора человеком в процессе одомашнивания. По мнению исследователей, грустный вид мордочки у собак мог стимулировать желание людей заботиться о них.

Тем не менее, вызывает ли это подвижность бровей, которая, как предполагается, играет важную роль в невербальном общении с людьми, присуща исключительно домашним собакам (Canis familiaris)? Чтобы проверить это, специалист по сравнительной анатомии и ветеринарии Хизер Смит из университета в Центральной зоне (штат Аризона, США) принялась за это исследование.

Совместно с коллегами исследовательница решила внимательно изучить гиеноподобных собак (Lycaon pictus), обитающих в Африке. Они выбрали именно их, так как благодаря развитым методам коммуникации они являются одними из наиболее эффективных охотников в африканской саванне. Ученые предположили, что данный вид диких псов может использовать выразительную окологлазную мимику для общения с сородичами.

Из-за того, что L. pictus являются исчезающими видами, изучение их в дикой природе представляет определенные трудности. Для сохранения этого вида животных их содержат в зоопарках, включая зоопарк Финикс в Аризоне. Недавно 12-летнему самцу гиеноподобной собаки пришлось быть усыпленным по медицинским причинам. Его тело было передано на исследования, что позволило команде Хизер Смит провести вскрытие и тщательно изучить строение мимических мышц животного.

Анатомический анализ, опубликованный в журнале The Anatomical Record, подтвердил предположения исследователей. Окологлазные мимические мышцы у самца L. pictus оказались такими же развитыми, как у домашних собак.

"Эта морфология позволяет предположить, что окологлазная мимика играет важную роль во внутривидовом общении у диких псов и не является исключительной для домашних собак", — заключили ученые. Они также отметили хорошо развитые ушные мышцы у гиеноподобной собаки, обеспечивающие высокую подвижность их больших ушей.

Новые выводы не освобождают идею, что адаптация к общению с людьми способствовала развитию более выразительной мимики у домашних собак. Однако данное открытие ученых говорит о том, что у высокосоциальных видов псовых соответствующие мимические мышцы могли развиться также для более эффективного общения в "стае".

Тем не менее, в комментарии для журнала Nature специалист по анатомии Мухаммед Споктер из университета в Де-Мойн (штат Айова, США) назвал новое исследование интересным, но предостерег от делать предположения о поведении диких псов лишь на основе их анатомии.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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