Турист из Италии погиб в Шотландии, подхватив неизвестную инфекцию во время долгожданного путешествия

Итальянский турист умер от неизвестной инфекции во время путешествия мечты

0:52 Your browser does not support the audio element. Туризм

Итальянский турист Мауро Карминати, мечтавший о путешествии по Шотландии, умер во время поездки в Великобританию после того, как его нога неожиданно начала увеличиваться в размерах и потемнела.

Фото: commons.wikimedia.org by Simftw is licensed under CC BY-SA 4.0

По информации National World, заболевание быстро распространилось, приведя к летальному исходу до его возвращения домой. Изначально наблюдались отек и потемнение ноги, затем инфекция перешла на легкие.

Трагедия произошла в Эдинбурге, куда приехал Карминати. Он стал беспокоиться, когда заметил значительные изменения во внешнем виде своей ноги. Родные погибшего требуют проведения тщательного расследования, полагая, что причиной смерти могли стать ошибки медицинских работников. Они подчеркивают, что Мауро всегда отличался крепким здоровьем.