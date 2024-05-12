Готовим вкусный ужин: поджарьте спагетти с грецкими орехами, лаймом, чесноком и петрушкой
Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин
0:59
Спагетти с грецкими орехами, лимоном и петрушкой — это восхитительное блюдо, которое станет отличным вариантом для позднего завтрака, обеда или ужина.
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Для этого рецепта необходимы чеснок, грецкие орехи, петрушка, цедра и сок лайма.
Ингредиенты
- 160 г спагетти
- 4 столовые ложки оливкового масла
- 50 г петрушки
- 1/2 столовой ложки сока лайма
- Чёрный перец по желанию
- 3 зубчика чеснока
- 100 г грецких орехов
- 1 столовая ложка цедры лайма
- Соль по необходимости
Приготовление
- Отварите спагетти.
- В сотейнике обжарьте чеснок в оливковом масле на среднем огне в течение 1-2 минут.
- Переложите отваренные спагетти в сотейник, добавьте грецкие орехи, петрушку, цедру и сок лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru
Спагетти с грецкими орехами и каперсами