Готовим вкусный ужин: поджарьте спагетти с грецкими орехами, лаймом, чесноком и петрушкой

Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин

0:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Спагетти с грецкими орехами, лимоном и петрушкой — это восхитительное блюдо, которое станет отличным вариантом для позднего завтрака, обеда или ужина.

Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого рецепта необходимы чеснок, грецкие орехи, петрушка, цедра и сок лайма.

Ингредиенты

160 г спагетти

4 столовые ложки оливкового масла

50 г петрушки

1/2 столовой ложки сока лайма

Чёрный перец по желанию

3 зубчика чеснока

100 г грецких орехов

1 столовая ложка цедры лайма

Соль по необходимости

Приготовление

Отварите спагетти. В сотейнике обжарьте чеснок в оливковом масле на среднем огне в течение 1-2 минут. Переложите отваренные спагетти в сотейник, добавьте грецкие орехи, петрушку, цедру и сок лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем.