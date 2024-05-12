Готовим вкусный ужин: поджарьте спагетти с грецкими орехами, лаймом, чесноком и петрушкой

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Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин

0:59
Еда

Спагетти с грецкими орехами, лимоном и петрушкой — это восхитительное блюдо, которое станет отличным вариантом для позднего завтрака, обеда или ужина.

Вкусные спагетти с грецкими орехами, лаймом и петрушкой на ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Bodhi Peace is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Для этого рецепта необходимы чеснок, грецкие орехи, петрушка, цедра и сок лайма. 

Ингредиенты 

  • 160 г спагетти
  • 4 столовые ложки оливкового масла
  • 50 г петрушки
  • 1/2 столовой ложки сока лайма
  • Чёрный перец по желанию
  • 3 зубчика чеснока
  • 100 г грецких орехов
  • 1 столовая ложка цедры лайма
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Отварите спагетти.
  2. В сотейнике обжарьте чеснок в оливковом масле на среднем огне в течение 1-2 минут.
  3. Переложите отваренные спагетти в сотейник, добавьте грецкие орехи, петрушку, цедру и сок лайма. Приправьте по вкусу солью и чёрным перцем.
Спагетти с грецкими орехами и каперсами
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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