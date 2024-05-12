"Не берите их в руки": 5 неожиданных опасностей в Таиланде, о которых нужно знать перед поездкой

"АльфаСтрахование" напомнило россиянам о мерах безопасности в Таиланде

2:55 Your browser does not support the audio element. Страхование

Таиланд привлекает россиян как одно из лучших мест для пляжного отдыха благодаря своим захватывающим экзотическим ландшафтам, прозрачным пляжам и богатой тропической флоре. Страна предлагает множество уникальных мест для отдыха, отличающихся разнообразием климатических условий и уровнем комфорта. Но чтобы поездка оставила только приятные впечатления, важно помнить о мерах безопасности. СК "АльфаСтрахование" напомнило россиянам, как вести себя в экзотической стране, чтобы сохранить жизнь и здоровье.

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Будьте осторожны с животными

Во время пребывания в Таиланде следует наслаждаться видом местной фауны, не пытаясь брать в руки животных и насекомых. В стране водятся множество неопасных для человека видов, но среди них могут встречаться и ядовитые змеи, скорпионы, жуки, а также агрессивные медузы и рыбы. Особенно осторожным стоит быть с местными обезьянами, которые могут проявлять агрессию.

Не меняйте привычный рацион

При выборе питания отдайте предпочтение знакомой пище. Хотя основой тайской кухни является рис, который хорошо усваивается и не вызывает проблем с пищеварением у большинства туристов, стоит избегать чрезмерно острых и пряных блюд. Выбирайте проверенные места общественного питания и избегайте употребления сырой воды, чтобы не столкнуться с расстройством желудка.

Выбирайте правильную одежду

Учитывая жаркий и влажный климат Таиланда, выбирайте одежду из легких натуральных тканей, которая не облегает тело. Носите головные уборы и используйте солнцезащитный крем, избегайте длительного пребывания на солнце в самые жаркие часы. Пейте достаточно воды, чтобы облегчить процесс акклиматизации и избежать обезвоживания.

Купайтесь на оборудованных пляжах

Дикий отдых в Таиланде – это плохая идея для неопытных путешественников. В море водятся ядовитые медузы и опасные рыбы, а в песках - змеи. На благоустроенных пляжах эти опасности сведены к минимуму, предупреждает "АльфаСтрахование".

Не игнорируйте первые симптомы болезни

Российские туристы, особенно семьи с детьми, не имеют иммунитета к таким болезням Таиланда, как лихорадка Денге и специфические штаммы ротавируса. Чтобы не заразиться, тщательно мойте руки перед едой и не глотайте морскую воду во время купания. Если характерные симптомы инфекций всё же появились, лучше сразу обратиться к врачу или, если вы застрахованы, позвонить оператору страховой компании. Он подскажет, в какой клинике и какой специалист окажет необходимую помощь.

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