Изящная крона и соцветия в оттенках бордового этого растения создают особый шарм

Скиммия станет изысканным украшением сада

0:54 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Скиммия — изысканный кустарник, часто выращиваемый в горшках и контейнерах как домашнее растение. Изящная крона и соцветия в оттенках бордового или розового создают особый шарм. Это растение родом из Японии и может быть и кустарником, и деревцем. В помещении обычно растёт от 30 см до 1 метра.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Musical Linguist at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Весной оно цветет, а к июню цветы меняют окраску на белый, а затем появляются декоративные красные или черные ягоды. Иногда оно одновременно имеет и соцветия, и ягоды, что выглядит эффектно. Для процветания предпочитает яркий, но рассеянный свет, и умеренную влажность грунта. Обращайте внимание, что все его части ядовиты. Удобряйте его весной и летом и обрезайте после цветения и плодоношения.