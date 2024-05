Изящная крона и соцветия в оттенках бордового этого растения создают особый шарм

Your browser does not support the audio element.

Скиммия — изысканный кустарник, часто выращиваемый в горшках и контейнерах как домашнее растение. Изящная крона и соцветия в оттенках бордового или розового создают особый шарм. Это растение родом из Японии и может быть и кустарником, и деревцем. В помещении обычно растёт от 30 см до 1 метра.

Фото: Transferred from en.wikipedia to Commons by Musical Linguist at English Wikipedia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported