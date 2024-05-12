Трусова рассказала, каково ей учиться в МГУ: все стараются мне помочь

Трусова о своей учёбе в МГУ: все понимают, что у меня очень загруженный график

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Призёр Олимпийских игр в Пекине в 2022 году, а также чемпионка России, чемпионка мира и Европы Александра Трусова поделилась своим опытом учебы в Московском государственном университете (МГУ).

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating is licensed under public domain

По словам спортсменки, поначалу ей было нелегко перемещаться по кампусу из-за постоянного внимания со стороны студентов, которые хотели сфотографироваться с ней. Однако со временем все стали привыкать к ее присутствию, и она больше не вызывает такого удивления.

"Поначалу все подходили, фотографировались, было тяжело куда-то пройти. Но сейчас все уже привыкли, никто особо не удивляется мне. Я не могу сказать, помогает или мешает популярность. Наверное, помогает в том, что все понимают, что у меня очень загруженный график. Преподаватели и студенты стараются мне помочь", — сказала Трусова в разговоре с "Чемпионатом".

Фигуристка также выразила благодарность своей группе и старосте, с которыми она дружит и которые поддерживают её в учебе. Трусова активно вовлекает свою старосту в свою спортивную жизнь, приглашая ее на мероприятия и шоу, а та, в свою очередь, помогает спортсменке с учёбой.

Трусова подчеркнула, что для неё важно не только заниматься спортом, но и получить хорошее образование, и что её успехи в фигурном катании не должны влиять на ее академическую жизнь.

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