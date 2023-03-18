Бразилия и ЮАР не будут выполнять решение МУС по Путину

6:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Бразильские дипломаты отвергли вариант ухудшения отношений с РФ в свете решения МУС об аресте Владимира Путина. Такое же решение будет у ЮАР.

Нонсенс: политическое решение уголовного суда

Решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге по привлечению к ответственности президента РФ Владимира Путина за "депортацию украинских детей" является политическим, потому что:

никакой депортации не было, а был переезд (в связи с боевыми действиями) или отъезд детей на отдых с согласия родителей или родственников;

МУС может судить только в присутствии обвиняемого, поэтому существует практика неразглашения вердиктов о задержании подозреваемых. В этот раз всё было сделано открыто.

Этот шаг западных политиков направлен не на реальный арест президента РФ (последует ядерный ответ), а на:

его дискредитацию

сигнал всем: определяйтесь — или вы участвуете в уничтожении России, или мы вас тоже уничтожим.

Для Москвы решение МУС перекрывает всякий диалог с Западом, остаётся только вариант полной капитуляции бандеровского режима и общение с поверженным НАТО с позиции силы.

Важно, как поступят дружественные страны

На самом деле, для многих из 123 стран, ратифицировавших Римский статут, выбор будет непростым, но не для глобальных игроков. Поэтому МУС и ЕС (как его учредитель) рискует стать совершенно неуважаемыми институтами, что приведёт к массовому выходу государств из юрисдикции западного права.

Конечно, российский лидер не поедет в недружественные страны, но из стран БРИКС — Бразилия и ЮАР ратифицировали членство в Римском статуте и обязаны выполнять решение МУС. Как поступят они?

Бразилия сохранит хорошие отношения с РФ

Бразильские дипломаты, опрошенные BBC News Brasil, утверждают, что решение суда не повлияет на отношения страны с Россией. По их мнению, Бразилия не должна официально критиковать решение МУС, однако за кулисами есть намерение "продолжать избегать мер, которые пытаются изолировать Россию на международной арене".

Идея состоит в том, чтобы оставить открытыми каналы диалога с Россией, сказали изданию дипломаты. Интересно, что это же мнение в МИД Бразилии существовало и при экс-президенте Жаире Болсонару, что говорит о суверенитете страны.

Об этом говорят и действия нынешнего президента Луиса Инасио Лулы да Силва (Партия трудящихся). Он предлагает выступить посредником в мирном соглашении РФ и Украины, образовав "клуб стран", заинтересованных в прекращении войны. Лула ранее отметил, что президент Украины Владимир Зеленский несёт ответственность за конфликт с РФ, не согласившись дистанцироваться от вступления в НАТО.

Он также отклонил просьбу канцлера Германии Олафа Шольца к Бразилии отправить боеприпасы украинской стороне конфликта.

"Я сказал (Шольцу): если я пришлю боеприпасы, о которых вы просите, я присоединюсь к войне. А я не хочу присоединяться к войне. Я хочу положить конец войне", — сказал Лула в феврале телекомпании CNN.

В апреле в Бразилию запланирован визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Бразильские дипломаты уверяют, что он не будет отменён.

ЮАР последовательна в своих антизападных действиях

Российские СМИ утверждают, что Владимир Путин приедет в ЮАР на саммит БРИКС в Дурбане в августе этого года.

О позиции Претории говорит тот факт, что в июне 2015 года тогдашний президент страны Джейкоб Зума отказался арестовать во время саммита Африканского союза в Йоханнесбурге уже бывшего президента Судана, на которого был выдан ордер МУС.

Сегодня руководство ЮАР настаивает на том, что остается беспристрастной в конфликте между РФ и Украиной, её делегация воздерживается от голосования по резолюциям ООН, осуждающей СВО России. Наряду с 34 другими странами Претория также воздержалась при голосовании резолюции, осуждающей присоединение к РФ новых территорий.

Министр иностранных дел и сотрудничества Наледи Пандор резко осадила США, которые попытались указать на неуместность военных учений с РФ и Ираном.

"Недопустимо ставить под сомнение право ЮАР проводить военно-морские учения. ЮАР является суверенной страной и сама решает, где и с кем проводить учения", — сказала она.

Дискредитация МУС неизбежна

Россия не является участником Римского статута, который учредил Международный уголовный суд и который подписали 123 государства.

В заявлении для журналистов пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Россия не признает МУС.

"Мы считаем возмутительной и неприемлемой даже постановку этого вопроса (об аресте Путина)", — сказал он.

Первое лицо любой страны обладает международным иммунитетом. Россия является одной из самых могущественных стран мира с огромным арсеналом ядерного оружия, и арест российского лидера может иметь драматические последствия для любой страны, которая попытается это сделать.

Если же Владимир Путин уйдёт на пенсию, то РФ, по Конституции, не выдаёт своих граждан другим странам.

Читайте по теме: Правозащитник о решении суда в Гааге об аресте Путина: Мы с Соединёнными Штатами в одной лодке

РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад

Медведев сопроводил пост о решении МУС по выдаче ордера на арест Путина значком с туалетной бумагой