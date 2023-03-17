Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина по обвинению в военных преступлениях на Украине. Об этом сообщают западные СМИ.
Также выдан ордер на арест и уполномоченной России по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой.
Судьи предварительного следствия признали наличие "достаточных оснований полагать, что каждый подозреваемый несёт ответственность за военное преступление незаконной депортации населения и незаконного перемещения населения с оккупированных территорий Украины в Российскую Федерацию в ущерб интересам украинских детей", пишет британская The Guardian.
Сообщается также, что судьи рассматривали возможность выдачи секретных ордеров, но решили, что обнародование их может способствовать предотвращению дальнейшего "совершения преступлений".
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