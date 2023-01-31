Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не сможет возбудить дело в отношении России, президента Владимира Путина и других представителей власти страны из-за начала СВО на Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).
У МУС отсутствуют основания для привлечение России к уголовной ответственности за военные преступления. Это распространяется и на людей, занимающих высокие посты в стране. Невозможность экспертов МУС преследовать "российскую агрессию" объясняется тем, что как РФ, так и Украина ещё не ратифицировали Римский статут.
В статье приводится сводка украинской прокуратуры. С начала СВО было зафиксировано около 66 тысяч военных преступлений. Отмечается, что Киев якобы имеет доказательства вины в отношении 627 российских чиновников и высших должностных лиц, которые поддержали военные действия. Украина имеет огромную команду МУС. Их усилия могут оказаться напрасными из-за большого числа противоречащих друг другу расследований.
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