WP: Гаагский суд не сможет возбудить дело в отношении президента РФ Путина за начало СВО на Украине

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге не сможет возбудить дело в отношении России, президента Владимира Путина и других представителей власти страны из-за начала СВО на Украине. Об этом пишет американская газета The Washington Post (WP).

У МУС отсутствуют основания для привлечение России к уголовной ответственности за военные преступления. Это распространяется и на людей, занимающих высокие посты в стране. Невозможность экспертов МУС преследовать "российскую агрессию" объясняется тем, что как РФ, так и Украина ещё не ратифицировали Римский статут.

В статье приводится сводка украинской прокуратуры. С начала СВО было зафиксировано около 66 тысяч военных преступлений. Отмечается, что Киев якобы имеет доказательства вины в отношении 627 российских чиновников и высших должностных лиц, которые поддержали военные действия. Украина имеет огромную команду МУС. Их усилия могут оказаться напрасными из-за большого числа противоречащих друг другу расследований.