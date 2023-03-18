РИА Новости: Международный суд в Гааге выдал "ордер на арест" Путина в расчёте на сам Запад

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Решение Международного уголовного суда в Гааге, выдавшего вчера "ордер на арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, на первый взгляд, кажется абсурдным и бесполезным. Однако данный шаг, если подумать здраво, перестаёт казаться нелепым и вписывается в события последних дней вполне органично. Такое мнение высказала в своей авторской колонке обозреватель РИА Новости Ирина Алкснис.

Публицист отметила, что именно на текущей неделе произошло несколько знаковых событий, которые указывают на то, что незападный мир уже не просто аккуратно дистанцируется от Запада в его антироссийской политике, но и спешит освободиться от своей зависимости от него в критических сферах, совершенно этого не скрывая и позволяя себе крайне резкие выпады.

"Ордер на арест" Путина в свете происходящего для незападного мира — не угроза, а лишь очередное подтверждение тому, что Запад потерял берега окончательно, пытаясь удержать ускользающее могущество, добавила журналист.

Поэтому решение МУС рассчитано на сам Запад, чьей главной задачей является сейчас — не допустить перехватывания власти той частью элит, которая считает, что Запад идёт к катастрофе, и могла бы, опираясь на общественную поддержку, изменить политику как в Соединённых Штатах, так и в Европе, заключила автор статьи.

Ранее президент США Джо Байден оценил решение МУС о выдаче "ордера на арест" Путина и назвал его "оправданным".