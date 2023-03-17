Правозащитник о решении суда в Гааге об аресте Путина: Мы с Соединёнными Штатами в одной лодке

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Правозащитник Владимир Новицкий в беседе с Pravda.Ru объяснил, насколько реальна угроза ареста Владимира Путина по решению Гаагского суда.

Президент Российской секции Международного общества прав человека рассказал, что римский Статут не ратифицирован не только Российской Федерацией, но и Соединенными Штатами Америки, а также целым рядом других государств.

"Юрисдикция суда не может распространяться на лиц, граждан государств, которые не ратифицировали этот римский Статут. Поэтому данный ордер не имеет международной юридической силы в отношении любых должностных лиц и недолжностных лиц Российской Федерации", — пояснил Новицкий

Он отметил, что Соединенные Штаты действуют по принципу, который звучит так: "прав тот, у кого больше прав".

Правозащитник рассказал, что целый ряд западноевропейских государств, ратифицировавших римский Статут, в том числе и Украина, теоретически могут исполнить решение Гаагского суда при условии, что человек окажется на территории данных государств.

Новицкий подчеркнул, что это выходит за пределы компетенции данного суда.

"Соединенные Штаты в первую очередь не ратифицировали римский Статут в целях защиты своих граждан. Потому что речь шла о возможности привлечения их к ответственности за действия в целом ряде других государств, включая и их операции на территории третьих стран такие как Афганистан и прочие. Поэтому здесь мы с Соединёнными Штатами в одной лодке: мы не признаем юрисдикцию данного суда", — объяснил эксперт.

Ранее политолог Сергей Марков назвал решение Гаагского суда "полным трешом".