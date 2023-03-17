Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своей соцсети на новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимир Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинениям в военных преступлениях на Украине.
Свой пост Медведев сопроводил значком с туалетной бумагой. И добавил, что не нужно объяснять, где её использовать.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не признаёт решения суда в Гааге и не собирается их исполнять.
"Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны", — прокомментировала решение суда сама детский обмудсмен Львова-Белова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Мобилизованные артиллеристы ВС РФ поддержали бойцов пехоты расчётами из "Гиацинта-Б" и спасли два взвода.