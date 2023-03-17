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Медведев сопроводил пост о решении МУС по выдаче ордера на арест Путина значком с туалетной бумагой

0:51
Мир

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев отреагировал в своей соцсети на новость о том, что Международный уголовный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест президента России Владимир Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинениям в военных преступлениях на Украине.

Медведев сопроводил пост о решении МУС по выдаче ордера на арест Путина значком с туалетной бумагой

Свой пост Медведев сопроводил значком с туалетной бумагой. И добавил, что не нужно объяснять, где её использовать.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия не признаёт решения суда в Гааге и не собирается их исполнять.

"Здорово, что международное сообщество оценило работу по помощи детям нашей страны", — прокомментировала решение суда сама детский обмудсмен Львова-Белова.

 

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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