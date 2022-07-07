Новый британский премьер не будет клоуном, и в этом проблема для Украины

Чтобы поддерживать Украину так, как это делал Борис Джонсон, нужно быть клоуном, поэтому в Киеве опасаются качеств его сменщика. В любом случае, "коней на переправе" британцы сегодня меняют, и это не в пользу Украины.

Лучший друг Зеленского уходит в отставку

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг объявил, что планирует уйти в отставку.

"Сейчас ясно, что воля парламентской консервативной партии состоит в том, чтобы был новый лидер и, следовательно, новый премьер-министр", — сказал Джонсон.

Он добавил, что будет исполнять обязанности премьера до тех пор, пока на эти места тори не найдут нового кандидата.

При Борисе Джонсоне Великобритания лидировала в НАТО в оказании военной помощи киевскому режиму. По состоянию на 1 июля ассигнования на эти цели составили почти 4 млрд евро (больше только у США).

На саммите НАТО в Мадриде 30 июня Лондон пообещал поставить ВСУ современные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, инновационное новое оборудование для радиоэлектронной борьбы и другое военное снаряжение.

Джонсон дважды посещал Украину, а с президентом Владимиром Зеленским регулярно созванивался. Недавно уходящий премьер предложил обучать в Британии до 10 тыс. украинских солдат каждые четыре месяца.

Джонсон утверждал, что если Россия одержит верх в СВО, это будет "абсолютно пугающим" для соседних стран.

Поддержка Украине — это главное для тори

На самом деле, как пишет Еmerging-europe, поддержка Украине может даже увеличиться при сменщике Джонсона. Скорее всего, новый премьер, "укрепит свою репутацию союзника Украины, дав еще больше обещаний в оказании как военной, так и гуманитарной помощи".

"Украинцам важно понять, что британская поддержка их дела глубоко проникает в Консервативную партию — да и во все политические круги. Смена руководства никак не повлияет на эту поддержку", — пишет газета.

Она цитирует министра обороны Великобритании Бена Уоллес — одного из фаворитов на смену Джонсону, который заявил в Мадриде, что "приверженность Великобритании Украине реальна и постоянна, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока Россия не изменит курс".

Только Джонсон мог ясно видеть цель и её добиваться

Однако другие западные СМИ не так оптимистичны. Начиная от The Telеgraph до немецкой Blick, продвигается идея о том, что никто не способен в Британии в международной повестке так ясно видеть цель и её добиваться, как это делал Джонсон. Поэтому Украина должна опасаться курса его преемника.

"Европа как никогда нуждается в Джонсоне. Ни один политик в мире, кроме президента Украины Владимира Зеленского, не сделал (Владимиру) Путину более чёткого выговора. Джонсон — больше клоун, чем премьер-министр, жалуются его противники. Возможно. Но они упускают из виду, что те люди, которые предпринимают серьёзные шаги, чтобы противостоять Кремлю, — это клоуны вроде Джонсона и Зеленского”, — пишет Blick.

"Коней на переправе не меняют"

Очевидно, что недовольство Джонсоном переполнило чашу терпения его однопартийцев не по причине кумовства при назначении на должности или нарушения правил поведения в карантин, а по причине резкого ухудшения уровня жизни британцев из-за его "любви" к Украине (о чём не говорят).

Сейчас произошло очередное спускание общественного пара, и не исключено, что осенью к власти в Великобритании придёт более радикальная группа (клоунство тут, конечно, ни при чём). Но пока она придёт, многое может на Украине и в мире измениться.

"Коней на переправе" британцы поменяли, и это не есть хорошо для Украины.

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