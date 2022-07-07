Политолог Юрин о шансах Джонсона сохранить пост: "За ноги выдернут из кабинета"

Научный сотрудник в университете Оксфорда, независимый политолог Олег Юрин в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения британских СМИ о намерении премьер-министра королевства Бориса Джонсона сложить полномочия. Его отставка положительно повлияет на нашу страну, отметил специалист.

"Если Джонсон усидит, то давление на него продолжит нарастать. Его за ноги выдернут из кабинета. Ни о каком сохранении поста речи быть не может", — подчеркнул эксперт.

Вместе с этим он назвал премьера Великобритании самым значимым политическим другом украинского президента Владимира Зеленского. По мнению собеседника издания, представители Киева негативно отреагируют на решение Джонсона покинуть Даунинг-стрит.

"Британия закроется в своих внутренних проблемах, помощь Украине, скорее всего, усохнет", — заключил Юрин.

Ранее журналисты Sky News заявили, что в ближайшие часы глава британского правительства расскажет гражданам о желании сложить свои полномочия.

"Один источник сообщил, что некоторые на Даунинг-стрит готовят заявление об уходе Джонсона с поста премьер-министра", — написали в издании.