Володин: Джонсон стоит за обстрелами российских городов — Белгорода и Курска

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который 7 июля объявил об уходе в отставку, стоит за обстрелами мирных российских городов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В Британии на фоне правительственного кризиса кабинет министров покинули порядка 50 человек. После этого Джонсон объявил о своей отставке, однако добавил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы кабмина.

"Борис Джонсон стоит за обстрелами наших мирных городов — Белгорода, Курска. Подданные Британии должны это знать", — отметил Володин.

Он также убеждён в том, что Джонсон является одним из главных идеологов противостояния с Россией "до последнего украинца". Спикер Госдумы призвал политиков на Западе задумываться, к каким последствиям приводят такие шаги.

Ранее главы ключевых ведомств Британии, Минфина и Минздрава, сообщили, что не доверяют Джонсону и не поддерживают его методы руководства.