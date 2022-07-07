Премьер Великобритании Джонсон заявил о своей отставке

Глава британского правительства Борис Джонсон сказал, что покинет свой пост. Также премьер-министр сложил полномочия в качестве лидера Консервативной партии.

"Я чувствовал, что это моя работа, мой долг, моя обязанность перед вами (гражданами королевства. — Прим. ред.)", — сказал политик, слова которого передаёт Sky News.

Вместе с этим руководитель страны назвал свою должность "лучшей в мире". Джонсон подчеркнул, что пытался сохранить пост. Обязанности премьера чиновник продолжит выполнять до избрания нового главы правительства.

Ранее в The Sun написали, что Джонсон предупредил об отставке королеву Елизавету II.