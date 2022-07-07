Депутат Госдумы Сергей Каргинов высказался по поводу ухода с должности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Парламентарий дал происходящему название "БорисExit" и сообщил, что эта отставка является показателем развала системы европейских ценностей.
"Настоящий БорисExit происходит в Британии на наших глазах. То, что политический лидер одной из лидирующих мировых держав подал в отставку, означает развал всей системы европейских ценностей", — отметил Каргинов.
Депутат предсказал, что после Джонсона в отставку начнут уходить и другие европейские лидеры.
7 июля Джонсон объявил о том, что уходит с должности премьер-министра Великобритании. При этом политик пообещал, что окончательно уйдёт после того, как будет назначен его преемник, оставаясь на посту до этого момента.
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