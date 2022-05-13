Таджикистан может стать новой горячей точкой на Евразийском пространстве

Экономический кризис и украинский конфликт могут стать толчком к появлению горячей точки на Евразийском пространстве. Причём довольно скоро — буквально летом.

Пока все наблюдают за протестами в Армении, цель которых "убрать" из власти нынешнего премьера Николу Пашиняна, появилась информация о том, что оппозиция в Таджикистане намеревается свергать президента Эмомали Рахмона. Причём, как сообщает ряд Telegram-каналов, не только политическими, но и военными методами.

"Решение о переходе к военным методам обусловлено безрезультативностью и недостаточной эффективностью одних только политических методов борьбы", — сообщило так называемое военное крыло таджикской оппозиции (ВКО), пообещав, что вскоре — до конца мая — "будут подготовлены и обнародованы политическая декларация и военная программа".

Боевики ждут сигнала в Афгане

Подготовка к "наступлению на власть", вероятно, уже началась. Напомним, в минувшую субботу был произведён обстрел приграничной территории Таджикистана боевиками ИГИЛ* со стороны Афганистана.

Ранее сообщалось о более чем десяти тысячах штыков таджикской оппозиции, находящихся на афганской территории. Сегодня, как утверждают СМИ, по мере открытия горных переходов, они готовятся к наступлению.

В регионе вообще неспокойно

В соседних с Таджикистаном Пакистане и Афганистане политическая обстановка тоже сложная:

в Пакистане народ выходит на массовые митинги протеста против отставки экс-премьер-министра Ирана Хана ;

; талибы*, пришедшие к власти в прошлом году в Афганистане, пока не смогли навести порядок в стране и воюют с игиловцами** и так называемым Северным альянсом, состоящем из узбеков и таджиков, которые, кстати, уверены, что их поддержат "свои большие земли".

Одновременно со всеми этими "заварушками" Россия, Китай и Иран работают над созданием в Азии собственного, альтернативного западному, союза:

прокладываются газопроводы из Туркмении в Афганистан, Пакистан и Индию;

строится сеть автодорог;

формируется региональный энергорынок.

"Серый кардинал" недоволен

Великобританию, которая тихой сапой отжимает себе место на мировом Олимпе, объединение Азии никак не устраивает, поскольку находящийся там центр Евразии в Лондоне в уже несколько веков называют "Хартленд”. В настоящее время, как заявило посольство Великобритании в Таджикистане, им ведётся работа, "охватывающая целый ряд вопросов, включая политические и экономические реформы" (цитата с сайта дипмиссии). Вероятно, это можно оценить в качестве констатации:

как и в ситуации на Балканах, Британия не останется сторонним наблюдателем, а Таджикистан вполне может стать тем самым слабым звеном, на который обрушится главный удар.

После чего "волны" пойдут уже по другим странам региона — Туркмении и Киргизстану, Казахстану и Узбекистану, и аукнутся в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). В результате под ударом, так или иначе, окажутся все три крупнейших государства Евразии.

К слову, сегодня в Душанбе (Таджикистан) проходит встреча глав МИД стран СНГ, в рамках которой будут обсуждаться, помимо прочего, и вопросы региональной безопасности.

* "Талибан" — признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

** ИГИЛ — признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

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