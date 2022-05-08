Талибы* открестились от удара по Таджикистану: война нужна не нам

В погранслужбе Таджикистана подтвердили, что сегодня территория Фархорского района Хатлонской области подверглась ракетному удару.

Со стороны Афганистана прилетели, как минимум, 7 снарядов: четыре упали в реку Амударья, три — в лесополосу.

Пограничники рассказали журналистам, что террористы выпустили ракеты из автомобиля Toyota, который сгорел в результате ответного удара, "трое злоумышленников получили ранения, один — особо тяжелое".

"Пострадавших с таджикской стороны нет ни среди военнослужащих, ни среди местного населения. Инцидент не серьезный, и повода для паники нет".

Что говорят власти Афганистана

По информации афганских СМИ, талибы* заявили, что они тут ни при чём и возложили ответственность за инцидент на террористов "Исламского государства"**. Есть сообщения, что Таджикистан атаковали боевики организации "Джамаат Ансаруллах"**.

Кабул заявил, что обстрел таджикской территории совершен "враждебной властям Афганистана" группировкой, "преследующей цель спровоцировать масштабные боевые действия".

Официальный представитель временного правительства Афганистана Забихулла Муджахид подчеркнул, что талибам* война не нужна, поскольку их усилия направлены на то, чтобы убедить мировое сообщество, что их власть легитимна и с ней можно иметь дело.

* признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ

**- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ