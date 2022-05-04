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Автор Ольга Лебедева

В Ереване страсти накаляются - оппозиция зовёт протестующих на штурм Нацсобрания

Мир

В Армении четвёртый день продолжаются массовые протесты, организованные оппозицией. Люди требуют отставки действующего правительства.

В Ереване страсти накаляются - оппозиция зовёт протестующих на штурм Нацсобрания

Сегодня, 4 мая, Служба Нацбезопасности Армении распространила заявление, в котором говорится о намерении организаторов акций в Ереване "спровоцировать сторонников на захват парламента".

"В Службу национальной безопасности (СНБ) Армении поступили достоверные сведения о том, что организаторы проводимых в Ереване акций намерены посредством провокаций спровоцировать незаконные действия во время очередной сессии Национального Собрания республики, побудить участников акций захватить здание парламента и вынудить совершить определенные действия, тем самым дестабилизировав внутреннюю безопасность республики, нарушив общественный порядок и безопасность", — цитируют сообщение СНБ страны СМИ.

По данным спецслужб, сигналом к началу "штурма" для участников Движения сопротивления должно будет стать прибытие в НС премьера Николы Пашиняна, у которого запланирована встреча с правительством и парламентариями в рамках "правительственного часа".

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы ереван армения протесты никол пашинян
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