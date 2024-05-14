Недовольство в Афинах: как местные жители протестуют против массового туризма

В Афинах захотели избавиться от чрезмерного количества туристов

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

В Афинах местные жители выразили недовольство из-за чрезмерного количества туристов, подобно жителям Испании, согласно отчету Daily Mail. В городе появились граффити с призывами к туристам уехать домой, и начались протестные действия с вандализмом и поджогами. Греки считают, что увеличение числа туристов негативно сказывается на столице.

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Тем временем, на другом европейском курорте началась голодовка в знак протеста против туристической нагрузки на остров. Активисты объявили о голодовке, требуя от правительства Канарских островов остановить крупные туристические проекты.