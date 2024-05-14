Недовольство в Афинах: как местные жители протестуют против массового туризма

В Афинах местные жители выразили недовольство из-за чрезмерного количества туристов, подобно жителям Испании, согласно отчету Daily Mail. В городе появились граффити с призывами к туристам уехать домой, и начались протестные действия с вандализмом и поджогами. Греки считают, что увеличение числа туристов негативно сказывается на столице.
Тем временем, на другом европейском курорте началась голодовка в знак протеста против туристической нагрузки на остров. Активисты объявили о голодовке, требуя от правительства Канарских островов остановить крупные туристические проекты.
Певица Любовь Успенская призналась, что ждала перемен в характере Филиппа Киркорова после скандала с "голой вечеринкой".