Доктор Мясников обратил внимание на последствия неправильного питания

Залогом долгой и здоровой жизни является соблюдение правил рационального питания, регулярные физические нагрузки и поддержание оптимального веса.
В ином случае такой образ жизни может стать причиной уменьшения продолжительности жизни, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.
Причиной этого является избыточный вес. Очевидно, что ожирение является фактором риска для развития сахарного диабета, инфаркта, рака и инсульта.
Продолжительность жизни также определяется присутствием или отсутствием вредных привычек.
"Если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать", — дополнил Александр Мясников.
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