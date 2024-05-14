Доктор Мясников обратил внимание на последствия неправильного питания

Доктор Мясников: неправильное питание способно сократить продолжительность жизни

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Залогом долгой и здоровой жизни является соблюдение правил рационального питания, регулярные физические нагрузки и поддержание оптимального веса.

Фото: Управление Роспотребнадзора по г. Москве is licensed under public domain

В ином случае такой образ жизни может стать причиной уменьшения продолжительности жизни, отметил врач и телеведущий Александр Мясников.

Причиной этого является избыточный вес. Очевидно, что ожирение является фактором риска для развития сахарного диабета, инфаркта, рака и инсульта.

Продолжительность жизни также определяется присутствием или отсутствием вредных привычек.

"Если люди не будут менять свои пищевые привычки, будут сидеть ровно, отращивая себе живот, медицина не сможет ничего сделать", — дополнил Александр Мясников.