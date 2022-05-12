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Автор Ольга Лебедева

Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона

Мир

Так сложилось, что главным виновником разжигания международных конфликтов, по крайней мере в последние годы, считаются США. Или некий коллективный Запад. Которые, в свою очередь, во всех бедах обвиняют Россию. Как в случае с украинским кризисом.

Лондон поджигает Балканы, чтобы "сместить" США с позиции мирового гегемона

Однако всё на самом деле может оказаться совсем не так. Первым на "нестыковки" обратил внимание Telegram-канал "Рыбарь", предложивший внимательно посмотреть, "кто конкретно больше всех защищает Украину, кто последовательно накачивает ВСУ оружием и давит на другие страны, чьи страны-сателлиты продвигают идею активной защиты Киева".

И прямо указывает: это Великобритания.

"Возвращение" Великобритании в большую политику

В том, что дни США на посту "мирового гегемона" (или жандарма — кому как больше нравится) сочтены, сомнений уже практически нет ни у кого. Кроме разве что их действующего президента, в дееспособности которого не сомневаются только самые преданные сторонники.

Замечают политологи и то, что центр политической силы потихонечку перемещается в Лондон:

  • всё больше становится у Британии стран-сателлитов;
  • в британских банках хранят деньги олигархи постсоветского пространства;
  • в Туманном Альбионе охотнее всего богачи покупают недвижимость;
  • Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов стала хранилищем почти всех мировых золотых запасов.

Одновременно с этим Евросоюз из искусственно созданного единого экономико-политического пространства превращается (или уже превратился) в обременительный для стран, в него входящих, клубок противоречий. Его сотрясают социальные, экономические и мигрантские кризисы. А Великобритания, которая взяла да и вышла из ЕС, играет в свою собственную игру.

"Кому война, а кому мать родна"

Британия не только намеренно затягивает украинский конфликт, но и пытается вновь разжечь ряд других, среди которых — косовский.

Ранее Pravda.Ru уже писала о том, что Лондон "по-тихому", не афишируя, вдруг решил поставлять оружие в самопровозглашённую республику, прекрасно понимая, что тлеющий в этом регионе конфликт поджечь в случае необходимости труда не составит.

Но на Балканах есть ещё одна горячая точка — Босния и Герцеговина, где противостояние в любой момент тоже может перейти в острую стадию.

Британия на Западных Балканах

Британия не скрывает:

  • ей интересны Балканы,
  • и она собирается играть там активную роль.

Об этом объявила ещё в декабре прошлого года Лиз Трасс на встрече в Лондоне глав МИД стран Западных Балкан:

мы, дескать, намерены увеличить своё политическое и дипломатическое присутствие.

И даже спецпосланника назначили — Стюарта Пича, который ранее возглавлял военный комитет НАТО, был одним из командиров ВВС альянса во время бомбёжек Югославии и занимал пост начштаба обороны Великобритании.

Растут и бюджеты британских НКО, поддерживаемых членами парламента страны, продвигающих тезисы о том, что Республика Сербская — "геноцидное образование", которое необходимо ликвидировать для безопасности и стабильности Европы. Они же вели активную кампанию по легитимизации нового Высокого представителя в БиГ и по увеличению контингента НАТО в Сараеве.

Результат налицо: по улицам города уже курсирует техника EUFOR, пугая местных жителей. А учитывая твёрдую позицию лидера боснийских сербов, нельзя исключать переход от шантажа санкциями к более агрессивным действиям.

Так что у Боснии есть все шансы спустя 30 лет стать театром военных действий.

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За что НАТО бомбило Белград | Как родилось независимое Косово и умерла Югославия
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша лондон европа великобритания босния и герцеговина
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