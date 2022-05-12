Так сложилось, что главным виновником разжигания международных конфликтов, по крайней мере в последние годы, считаются США. Или некий коллективный Запад. Которые, в свою очередь, во всех бедах обвиняют Россию. Как в случае с украинским кризисом.
Однако всё на самом деле может оказаться совсем не так. Первым на "нестыковки" обратил внимание Telegram-канал "Рыбарь", предложивший внимательно посмотреть, "кто конкретно больше всех защищает Украину, кто последовательно накачивает ВСУ оружием и давит на другие страны, чьи страны-сателлиты продвигают идею активной защиты Киева".
И прямо указывает: это Великобритания.
В том, что дни США на посту "мирового гегемона" (или жандарма — кому как больше нравится) сочтены, сомнений уже практически нет ни у кого. Кроме разве что их действующего президента, в дееспособности которого не сомневаются только самые преданные сторонники.
Замечают политологи и то, что центр политической силы потихонечку перемещается в Лондон:
Одновременно с этим Евросоюз из искусственно созданного единого экономико-политического пространства превращается (или уже превратился) в обременительный для стран, в него входящих, клубок противоречий. Его сотрясают социальные, экономические и мигрантские кризисы. А Великобритания, которая взяла да и вышла из ЕС, играет в свою собственную игру.
Британия не только намеренно затягивает украинский конфликт, но и пытается вновь разжечь ряд других, среди которых — косовский.
Ранее Pravda.Ru уже писала о том, что Лондон "по-тихому", не афишируя, вдруг решил поставлять оружие в самопровозглашённую республику, прекрасно понимая, что тлеющий в этом регионе конфликт поджечь в случае необходимости труда не составит.
Но на Балканах есть ещё одна горячая точка — Босния и Герцеговина, где противостояние в любой момент тоже может перейти в острую стадию.
Британия не скрывает:
Об этом объявила ещё в декабре прошлого года Лиз Трасс на встрече в Лондоне глав МИД стран Западных Балкан:
мы, дескать, намерены увеличить своё политическое и дипломатическое присутствие.
И даже спецпосланника назначили — Стюарта Пича, который ранее возглавлял военный комитет НАТО, был одним из командиров ВВС альянса во время бомбёжек Югославии и занимал пост начштаба обороны Великобритании.
Растут и бюджеты британских НКО, поддерживаемых членами парламента страны, продвигающих тезисы о том, что Республика Сербская — "геноцидное образование", которое необходимо ликвидировать для безопасности и стабильности Европы. Они же вели активную кампанию по легитимизации нового Высокого представителя в БиГ и по увеличению контингента НАТО в Сараеве.
Результат налицо: по улицам города уже курсирует техника EUFOR, пугая местных жителей. А учитывая твёрдую позицию лидера боснийских сербов, нельзя исключать переход от шантажа санкциями к более агрессивным действиям.
Так что у Боснии есть все шансы спустя 30 лет стать театром военных действий.
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