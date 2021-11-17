Гибридная война: универсальные солдаты Запада не пройдут

Давно замечено, что порода западных политиков измельчала: нет уж во власти таких, как Киссинджер, Тэтчер, Коль или Миттеран. России приходится на западном направлении иметь дело с тем, что есть: людьми управляемыми, зашоренными, агрессивными и недальновидными. Их политика всё больше становится похожа на театр абсурда, и нужны неимоверные усилия, чтобы удержать мир на краю пропасти.

В отношении Москвы Запад действует по принципу "каждое лыко в строку": какая бы неприятность ни случилась в их странах или в мире вообще, всегда виновата Россия. Это стало настолько привычным приёмом, что у россиян не вызывает уже удивления. Что касается граждан Евросоюза и США, то наряду с "зомбированными" немало и тех, кто видит в навязчивой западной пропаганде способ отвлечь внимание от внутренних проблем, масштаб которых приобретает угрожающие размеры.

Если экономика США трещит по швам под непомерным грузом накопленного госдолга, а их общество расколото на два непримиримых лагеря, то страны Евросоюза с его чересчур амбициозным "Зелёным курсом" страдают от энергетического кризиса, наплыва мигрантов с Востока и вечным перетягиванием каната между "еврограндами" и "младоевропейцами". Вместо того, чтобы засучить рукава и начать разгребать свои "авгиевы конюшни", западные политиканы идут по пути организации антироссийских провокаций, списывая на внешнего врага свою недееспособность.

Под тем предлогом, что американские спутники обнаружили "скопления военной техники" у Ельни в Смоленской области, США и союзники в Европе обвинили Россию в "активности российских войск на границе с Украиной", хотя между ними 250 км. Высосанной из пальца угрозы оказалось достаточно, чтобы организовать внеплановые учения НАТО в Чёрном море с заходом трёх кораблей США, применением тактической, патрульной и стратегической авиации, участием военных из Болгарии, Турции, Румынии, Грузии и Украины. В результате потенциальную опасность военного конфликта создали безрассудные манёвры натовской армады в Чёрном море у берегов России, а не танки, стоящие в Ельне.

Из-за провокационных действий Польши скопление 2-3 тысяч курдских беженцев из Ирака и других восточных стран на белорусско-польской границе привело мир в ситуацию, почти равную по напряжённости Карибскому кризису 1962 года. В нарушение любых международных конвенций о статусе беженцев вооружённые поляки применяют насилие и выкидывают обратно в Белоруссию всех, кто проник к ним из соседней республики. Европейские политики, любящие рассуждать о защите прав человека, аплодируют польским властям и обещают военную помощь для защиты рубежей Евросоюза от просителей убежища — безоружных мужчин, беременных женщин и детей.

Цинизм западных политиков зашкаливает: разорив Ирак, Афганистан, Ливию и Сирию своими военными вторжениями, они обвиняют в наплыве беженцев белорусского "диктатора" Александра Лукашенко и якобы управляющего им президента России Владимира Путина. Особенно отличился госсекретарь США Энтони Блинкен, по мнению которого кризис с мигрантами в Белоруссии — это "попытка Лукашенко отвлечь внимание от действий России на границе с Украиной". Создаётся впечатление, что глава госдепа упражняется в безумии, так как логики в его суждениях нет никакой. Вызывает опасения будущее Блинкена: как бы он не пошёл по следам бывшего министра обороны США Джеймса Форрестола, которого антикоммунистическая паранойя и страх перед русскими загнали в гроб.

Консерватизм против западной демократии

Запад открыл против России все фронты гибридной войны — от пропагандистского промывания мозгов до реального стягивания всех видов войск к границам России. Распад СССР и цветные революции, успешно проведённые в бывших советских республиках, вселили в западных политиков уверенность, что достаточно ещё поднажать и Российскую Федерацию удастся раздробить на мелкие части подобно бывшей Югославии. Тогда ничто не помешает Западу реализовать их извечную мечту о завоевании нового жизненного пространства на Востоке.

Однако Россия оказалась крепким орешком и Запад рискует не только ничего не обрести, а многое потерять, если будет и дальше упорствовать в своей твердолобой политике. Западные "мыслители" с удивлением приходят к осознанию того факта, что Россия вооружилась национальной идеологией и использует её для продвижения своих интересов во внешней политике. Как утверждает эксперт Флетчерской школы права и дипломатии частного исследовательского университета Тафтса Бен Сол, возросшая активность России на международной арене за последние 10 лет вызвала дискуссии среди аналитиков о роли идеологии в её генеральной стратегии.

Когда противостоящие идеологические силы приводили к политическим изменениям в регионе, Кремль рассматривал эти турбулентные события через призму иностранной подрывной деятельности, считает Бен Сол. Все эти цветные революции, включая протесты Евромайдана и всю "арабскую весну", проведённые под видом демократизирующих движений, стали результатом ведения информационных войн и применения "мягкой силы" со стороны западных правительств. Цветные революции происходят в три этапа: продвижение западных ценностей, формирование некоего демократического фронта, признающего американское лидерство, и создание "контролируемого хаоса" посредством протестов.

Запад превратил пресловутые "демократические ценности" в мощное оружие для продвижения своих интересов в мире, и Москва пришла к осознанию необходимости сформулировать государственную идеологию, сопоставимую с западной демократией. По словам Бена Сола, с 2013 года по инициативе президента Путина официальной идеологией российского государства стали традиционные ценности как противоположность западной ложной толерантности с их гендерными заскоками и однополыми браками. И что интересно, продвижение Россией социального консерватизма способствует динамичному росту групп её единомышленников на Западе, что сопровождается активным задействованием российской "мягкой силы".

Пороки неолиберальной модели

Завершившаяся недавно двухнедельная конференция ООН по климату в Глазго лишний раз продемонстрировала неспособность западных политиков отделять свои сладкие фантазии от суровой реальности. Надежды внести в итоговый документ — Климатический пакт Глазго даже такого пункта, как постепенное прекращение использования угля в энергогенерации, оказалось невозможным. В результате сошлись на "постепенном сокращении" с выведением за скобки угля, совмещаемого с технологией улавливания и хранения углерода.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, несмотря на своё разочарование, с надеждой заявил:

"Не за горами тот день, когда открытие новой угольной электростанции в любой точке мира будет столь же политически неприемлемо, как сейчас сесть в самолёт и закурить сигару".

Вряд ли забота о предотвращении глобального потепления на планете двигала Джо Байденом и Бараком Обамой, обрушившими критику на Китай и Россию за "неявку" их лидеров на заседание и недостаточный, на их взгляд, вклад в снижение выбросов парниковых газов. Увы, по вине безответственных политиков на Западе климатические цели также берутся на вооружение "универсальными солдатами" гибридной войны. Официальный представитель МИД Мария Захарова была вынуждена призвать США, второго по величине эмитента парниковых газов в мире, отказаться от голословных выпадов и совместно работать с международными партнёрами над преодолением негативных последствий изменения климата.

Уже и в Европе эксперты начинают поднимать голос против зелёного перехода в том виде, в каком его продвигают брюссельские бюрократы. Высокие цены на электроэнергию и топливо уже сегодня чувствительно бьют по кошелькам европейцев, а дальнейшее продвижение тем же курсом и в таком же темпе грозит раздуванием инфляции, увеличением налогового бремени и обнищанием населения. Мало кто из трезвомыслящих людей верит в достижение углеродной нейтральности к 2050 году, предлагая избрать более реалистичную цель — переход на низкоуглеродную экономику.

Технологии, которыми мы располагаем, не соответствуют поставленным амбициозным целям, считает президент ассоциации "Познаем Евразию", председатель совета директоров АО "Банк Интеза" Антонио Фаллико. Ошибка западных стран была в том, что за последние два года они недостаточно инвестировали в классическую углеродную энергетику, перенаправив инвестиции в ветряную и солнечную энергетику.

Но есть более фундаментальная причина для неразрешимых противоречий в политике Запада. Как отмечает Антонио Фаллико, неолиберальная модель принесла с собой много положительного с точки зрения технического прогресса, но она не учитывает человеческое измерение. В центре внимания оказалась прибыль, которая достигается неумеренным потреблением. Надо менять модель развития, исходя из того, что ресурсы нашей планеты не бесконечны. Выход видится в преодолении социального неравенства, достигшего невиданного уровня, поиске консенсуса и взаимоприемлемых решений для всех стран.

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