Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий России на границе с Украиной

Действия режима Лукашенко на границах его страны со странами Евросоюза — это циничная попытка вызвать разногласия и отвлечь внимание от движений российских войск вдоль украинской границы.

Так заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Польши Збигневом Рау, передаёт ИА РАР.

"Господин Блинкен подтвердил, что США поддерживают Польшу и считают, что циничное использование режимом Лукашенко мигрантов угрожает безопасности Европы. В совместном заявлении по итогам разговора Блинкен и Рау призвали президента Белоруссии устранить первопричину санкций, наложенных на Белоруссию — его отказ соблюдать в стране права и фундаментальные свободы человека", — говорится в материале польского СМИ.

Энтони Блинкен отдельно заострил внимание на проблемах Украины, поблагодарив польские власти за "открытую поддержку", которую они выражают Киеву в "его борьбе за суверенитет и территориальную целостность".

К слову, напомним, несколько дней назад Блинкен уже выступил с громким заявлением, касающимся отношений России и Украины - он предостерёг Москву от "повторения ошибок 2014 года".

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