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Блинкен - России: не повторяйте ошибку 2014 года

Мир

Госсекретарь США Энтони Блинкен после встречи с Главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в очередной раз "выразил обеспокоенность" по поводу "активности российский войск возле границы с Украиной".

Блинкен - России: не повторяйте ошибку 2014 года

В ходе совместной пресс-конференции Блинкен предупредил:

России не стоит повторять свою ошибку 2014-го года.

Госсекретарь пояснил, что "ошибкой" тогда было "вторжение на суверенную территорию Украины и последовавшие за этим ложные утверждения о том, что её (Россию) спровоцировали".

"Москва использует такие заявленные провокации, чтобы затем иметь возможность делать то, что ей хочется", — сказал Блинкен и уточнил, что сейчас "Вашингтону не ясны российские намерения".

К слову, напомним, что ранее погранслужба Украины и Офис президента Зеленского опровергло слухи, распространяемые рядом западных СМИ о якобы концентрации на границе российских войск. 

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