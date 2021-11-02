Говоря о российской агрессии, Politico пренебрегло "мелочью" - географией

К стройному, но немногочисленному хору голосов американских СМИ, утверждающих, что Россия якобы стягивает военную технику к границам Украины, присоединилось издание Politico.

В статье под названием "Спутниковые снимки показывают новое наращивание российской военной мощи вблизи Украины" утверждалось, что

"… на снимках, сделанных Maxar Technologies и переданных POLITICO, видно скопление бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также скопление наземных войск вблизи российского города Ельня", который, "граничит с Украиной".

Далее в материале приводится цитата из "анализа британского издательства по военной тематике Jane's", в которой утверждается, что "техника из состава 4-й танковой дивизии была перемещена в районы вокруг Брянска и Курска".

Поправили…

К моменту публикации этого материала, редакция Politico то ли сверилась с географической картой, то ли прислушалась к комментаторам в интернете, внесла поправку, уточнив, что Ельня находится "недалеко от границы с Белоруссией". Но это — всё.

Общий смысл остался неизменным — Россия стягивает войска к границам Украины.

Не смутило авторов даже то, что накануне Минобороны Украины опровергло все сообщения о переброске войск РФ к границам между странами. А полковник ВСУ Леонид Матюхин назвал сообщения в американских СМИ "элементом специальных информационно-психологических действий".