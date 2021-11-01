На Украине опровергли сообщения о наращивании российских войск рядом с границей

В Министерстве обороны Украины заявили, что данные СМИ о поставках вооружения и перевозке солдат армии России к границе после стратегических учений "Запад 2021" являются ложными.

По информации украинской разведки, первого ноября этого года возле украинской границы не обнаружили наращивания военной силы России после окончания российско-белорусских мероприятий "Запад 2021", которые прошли с 10 по 15 сентября.

"Дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники к государственной границе с Украиной не зафиксирована", — заявили в пресс-службе министерства.

Ранее журналисты The Washington Post со ссылкой на анонимные источники написали о беспокойстве США из-за активизации российских войск рядом с границей Украины. Собеседники заявляли, что то же самое происходило в апреле и вызвало резонанс в мире. Официальный представитель Пентагона Антон Семелрот прокомментировал новость и подчеркнул, что в Минобороны США внимательно наблюдают за обстановкой на российско-украинской границе.

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