Погранслужба Украины не наблюдает российских военных у границ страны

У границ Украины нет российских войск, сообщил спикер Пограничной службы страны Андрей Дёмченко.

"В непосредственной близости от украинской границы мы не наблюдаем движения техники или живой силы противника", — цитирует представителя Погранслужбы РБК-Украина.

Сообщения о стягивании Россией войск к границе с Украиной появились ранее в ряде западных СМИ.

Однако позднее в Центре оперативного информирования Минобороны Украины заявили, что не фиксируют наращивания численности российских военных у границ страны.

По словам Командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, российские военные силы, находящиеся недалеко от границ Украины, не демонстрируют готовности к наступательным действиям в ближайшей перспективе.

Как сообщила, ссылаясь на разведданные, замминистра обороны Украины Анна Маляр, увеличение численности российских военных у границ страны возможно зимой. По словам замглавы Минобороны, существует вероятность обострения обстановки на российско-украинской границе в декабре-январе.

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