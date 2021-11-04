Наращивание численности российских войск у украинских границ ожидается этой зимой, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.
По словам замминистра, в декабре-январе возможно обострение обстановки на российско-украинской границе.
"Следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в эти месяцы", — цитирует представителя Маляр телеканал "Украина 24".
Согласно сведениям замминистра, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует около 90 тысяч военнослужащих возле границ с Украиной, а также в Донбассе.
Маляр напомнила, что во второй половине 2021 года Россией был проведён ряд учений у украинских границ.
"Разведка отслеживает движение этих сил", — отметила замглавы Минобороны.
Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия в течение нескольких недель стягивает войска к украинским границам и пригрозил президенту РФ "кровавой баней" в случае войны.
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