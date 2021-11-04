В Минобороны Украины ожидают увеличения числа войск РФ у своих границ зимой

Наращивание численности российских войск у украинских границ ожидается этой зимой, сообщила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр со ссылкой на данные разведки.

По словам замминистра, в декабре-январе возможно обострение обстановки на российско-украинской границе.

"Следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в эти месяцы", — цитирует представителя Маляр телеканал "Украина 24".

Согласно сведениям замминистра, в настоящее время РФ постоянно дислоцирует около 90 тысяч военнослужащих возле границ с Украиной, а также в Донбассе.

Маляр напомнила, что во второй половине 2021 года Россией был проведён ряд учений у украинских границ.

"Разведка отслеживает движение этих сил", — отметила замглавы Минобороны.

Ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что Россия в течение нескольких недель стягивает войска к украинским границам и пригрозил президенту РФ "кровавой баней" в случае войны.

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