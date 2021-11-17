В Совфеде оценили планы Запада по остановке запуска "Северного потока-2"

Запад любой ценой пытается сорвать запуск российского "Северного потока-2". Такое мнение выразил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров, комментируя Pravda.Ru заявление украинского депутата Вадима Рабиновича о планах США по остановке сертификации трубопровода.

Он подчеркнул, что западные страны сегодня хотят вытеснить Россию с газового рынка Европы. Как отмечает Джабаров, это бесполезная работа, ведь проект газопровода является коммерческим, и в нём заинтересована не только РФ, но и другие государства.

"Я думаю, что Вадим Рабинович, известный оппозиционер, дал трезвую оценку. Запад действительно абсолютно любой ценой пытается сорвать ввод "Северного потока-2" в действие. Удивляет и то, что Украина добилась включения своей газовой компании в процесс сертификации. Не понимаю, с какого бока она здесь? И уже палки в колёса вставляет. Все скандалы по поводу газопровода — звенья одной цепи. Но рано или поздно "Северный поток-2" всё равно заработает в полную силу", — сказал собеседник издания.

Ранее депутат Рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что Запад планирует использовать миграционный кризис на белорусско-польской границе и информационные вбросы о возможной войне Украины и РФ для остановки запуска "Северного потока-2".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.