Путин назвал учения США в Чёрном море серьёзным вызовом для РФ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что незапланированные учения США в Чёрном море это серьёзный вызов для России.

"Должен сказать, что у нашего Минобороны было предложение тоже провести в этой акватории свои незапланированные учения, но, я считаю, что это нецелесообразно и нет необходимости нагнетать дополнительно обстановку там. Поэтому Минобороны России ограничивается только сопровождением самолетов и кораблей", - сказал Путин, слова которого приводит ТАСС.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин обеспокоен активностью США в Чёрном море. По его словам, президент отслеживает обстановку в режиме реального времени.

До этого флагманский американский корабль направился в Чёрное море для отработки совместных операций с НАТО. Российские военные продолжают контролировать действия военно-морских сил США.

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