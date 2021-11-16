Эксперт оценил риск военного конфликта между Минском и Варшавой из-за мигрантов

Угроза военного конфликта между Белоруссией и Польшей из-за миграционного кризиса на границе существует, но она невелика, заявил ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский, комментируя Pravda. Ru информацию о стычках беженцев с польскими силовиками в районе КПП "Брузги"

"Риск военизированного конфликта есть. Но он очень небольшой", — сказал Неменский.

По его словам, на белорусско-польской границе ранее уже случались попытки прорыва мигрантов с повреждением ограждений. Однако военный конфликт между Минском и Варшавой возможен, по мнению эксперта, только при большой провокации.

"Я думаю, что ни Белоруссия, ни Польша этого не допустят", — заявил Неменский.

Он предположил, что проблему с мигрантами на границе можно было бы оперативно решить в случае прямых контактов руководства Польши и Белоруссии. Однако такому развитию событий мешает то, что многие страны ЕС, в том числе Польша, не признают Лукашенко легитимно избранным президентом.

По мнению эксперта, Польше стоит задуматься об отказе от такого подхода.

"Непризнание демократичности избрания белорусского президента совсем не значит, что нужно не признавать де-факто сложившуюся реальность. Он всё-таки является главой государства и контролирует ситуацию в стране. Поэтому по таким вопросам нужно договариваться с ним", — подчеркнул Неменский.

Ранее стало известно о произошедшем 16 ноября инциденте на КПП "Брузги" на границе Польши и Белоруссии. Там мигранты пытались сломать заграждение и бросали камнями в польских силовиков. Те в свою очередь применили слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водомёты.

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