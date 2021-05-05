У русских в Казахстане много проблем. Но и у казахов их не меньше

В постсоветских республиках после приобретения ими суверенитета сложились крайне разные социально-экономические, демографические и языковые ситуации.

Республика Казахстан, на огромной территории которой проживает более ста этносов, по сравнению с другими центрально-азиатскими государствами уникальна, потому что (по данным последней всесоюзной переписи населения 1989 г.)

титульная нация составляла только 40,1% населения страны,

численность русских в то же время была 37,4%,

немцев 5,8%,

украинцев 5,4%,

других этносов 11,3%.

По данным казахстанского политика и экономиста Петра Своика, сегодня большая часть населения страны русский язык знает лучше, чем казахский, и ни о каком полном переводе школ на обучение на государственном языке речь на самом деле не идет.

Об этом он рассказал Любови Степушовой в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру".

Читайте начало интервью:

Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

Казахстан — не Украина, и никогда ей не станет

Россия с Казахстаном могут бодаться еще долго, но путь у них один — интеграция

Петр Своик: русскоязычному образованию в Казахстане ничто не угрожает

Будут ли в Казахстане принудительно учить казахскому языку, депортируя несогласных

— Если все так, как Вы говорите, то не проще ли признавать русский язык вторым официальным? Что этому мешает?

— Любовь, ваш авторитетный портал поможет мне в очередной раз донести те мысли, которые я уже много лет говорю.

Я еще в 1998 году — это еще было в прошлом веке — написал статью большую "Казахстан и Россия: быть ли им в новом союзе?" Она много шума вызвала здесь.

И я тогда уже говорил о том, что нам надо объединиться.

И я много раз с тех пор повторял эту мысль о том, что в Казахстане должно быть два государственных языка. Просто потому, что их на самом деле два.

И реально русский — государственный, а казахский надо подтягивать к этому уровню и составлять широкий список должностей выборных, назначаемых, для занятия которых необходимо знание двух государственных языков.

Я это много раз говорил, повторю, и вы мне поможете это распространить.

— Я читала, что сейчас даже пожарный, например, или полицейский, если он не владеет в совершенстве казахским языком, он не может быть пожарным или полицейским.

— Насчет пожарного — вряд ли это надо. А вот полицейский 100%, конечно, должен владеть двумя языками. Разумеется, а как иначе-то. Полицейский — государственный служащий, он просто обязан знать и русский, и казахский, иначе ему там делать нечего.

Рецепт от Своика: как бороться с коррупцией

Может быть, это где-то надо в законе написать или просто в практику ввести, добрую старую практику:

Каждый третий из первых руководителей госорганов и в том числе государственных компаний, холдингов и так далее, должен быть не казахом. Это нормально.

У каждого первого руководителя первым замом должен быть человек другой национальности.

Мы тогда, по крайней мере, клановые коррупционные связи чуть-чуть ослабим.

Такая практика в Казахстане раньше была, может быть, то, что я сейчас говорю, выглядит достаточно экзотично, но я считаю, что это реально притормозит — оно не победит, но затруднит, скажем так, коррупцию.

В Казахстане русские и казахи неделимы по этническому признаку

— То есть, Вы считаете, что в современном Казахстане русских и казахов нельзя разделить по национальному признаку, а можно разделить по признаку, куда смотрит данное сообщество — на Запад или на Россию.

Потому что это не этническое разногласие, а цивилизационного выбора. Вы видите проблемы в языковой политике Казахстана, что нужно пересматривать ее и давать какие-то социальные лифты русским, этническим русским. Для того, чтобы снять эту надуманную проблему, кто лучше — казахи или русские. Оба хороши, обе нации живут в Казахстане и должны вместе поднимать эту страну. Так?

— Да. Проблема русскоязычной или, так скажем, неказахской части казахстанского общества, она есть, и в том числе по языку, по образованию. Они реально есть.

И люди тревожатся, и кое-кто даже собирает чемоданы. Но у казахов проблем не меньше.

Казахи получили свою государственность, как бы свою страну, но они очень сильно переживают, что страна какая-то получается не совсем, далеко не все втянуты в это казахское национальное строительство.

Они с очень большой опаской смотрят не только на Россию, но и на соотечественников. Они переживают, как бы не потерять в такой ситуации свою власть, скажем так.

Они не могут реализовать те законодательные положения, которые написаны в законе.

Они не могут сказать "ой, мы неправильно в законе написали, давайте перепишем".

Проблем много, и они большие.

Поэтому надо и той, и другой части общества откровенно об этом говорить, чем мы с вами и занимаемся. И чем больше мы будем спокойно, ответственно, но и откровенно об этом говорить, тем быстрее все-таки начнутся хорошие развязки.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.