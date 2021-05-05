В постсоветских республиках после приобретения ими суверенитета сложились крайне разные социально-экономические, демографические и языковые ситуации.
Республика Казахстан, на огромной территории которой проживает более ста этносов, по сравнению с другими центрально-азиатскими государствами уникальна, потому что (по данным последней всесоюзной переписи населения 1989 г.)
По данным казахстанского политика и экономиста Петра Своика, сегодня большая часть населения страны русский язык знает лучше, чем казахский, и ни о каком полном переводе школ на обучение на государственном языке речь на самом деле не идет.
Об этом он рассказал Любови Степушовой в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру".
Читайте начало интервью:
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Петр Своик: русскоязычному образованию в Казахстане ничто не угрожает
Будут ли в Казахстане принудительно учить казахскому языку, депортируя несогласных
— Если все так, как Вы говорите, то не проще ли признавать русский язык вторым официальным? Что этому мешает?
— Любовь, ваш авторитетный портал поможет мне в очередной раз донести те мысли, которые я уже много лет говорю.
Я еще в 1998 году — это еще было в прошлом веке — написал статью большую "Казахстан и Россия: быть ли им в новом союзе?" Она много шума вызвала здесь.
И я тогда уже говорил о том, что нам надо объединиться.
И я много раз с тех пор повторял эту мысль о том, что в Казахстане должно быть два государственных языка. Просто потому, что их на самом деле два.
И реально русский — государственный, а казахский надо подтягивать к этому уровню и составлять широкий список должностей выборных, назначаемых, для занятия которых необходимо знание двух государственных языков.
Я это много раз говорил, повторю, и вы мне поможете это распространить.
— Я читала, что сейчас даже пожарный, например, или полицейский, если он не владеет в совершенстве казахским языком, он не может быть пожарным или полицейским.
— Насчет пожарного — вряд ли это надо. А вот полицейский 100%, конечно, должен владеть двумя языками. Разумеется, а как иначе-то. Полицейский — государственный служащий, он просто обязан знать и русский, и казахский, иначе ему там делать нечего.
Может быть, это где-то надо в законе написать или просто в практику ввести, добрую старую практику:
Мы тогда, по крайней мере, клановые коррупционные связи чуть-чуть ослабим.
Такая практика в Казахстане раньше была, может быть, то, что я сейчас говорю, выглядит достаточно экзотично, но я считаю, что это реально притормозит — оно не победит, но затруднит, скажем так, коррупцию.
— То есть, Вы считаете, что в современном Казахстане русских и казахов нельзя разделить по национальному признаку, а можно разделить по признаку, куда смотрит данное сообщество — на Запад или на Россию.
Потому что это не этническое разногласие, а цивилизационного выбора. Вы видите проблемы в языковой политике Казахстана, что нужно пересматривать ее и давать какие-то социальные лифты русским, этническим русским. Для того, чтобы снять эту надуманную проблему, кто лучше — казахи или русские. Оба хороши, обе нации живут в Казахстане и должны вместе поднимать эту страну. Так?
— Да. Проблема русскоязычной или, так скажем, неказахской части казахстанского общества, она есть, и в том числе по языку, по образованию. Они реально есть.
И люди тревожатся, и кое-кто даже собирает чемоданы. Но у казахов проблем не меньше.
Проблем много, и они большие.
Поэтому надо и той, и другой части общества откровенно об этом говорить, чем мы с вами и занимаемся. И чем больше мы будем спокойно, ответственно, но и откровенно об этом говорить, тем быстрее все-таки начнутся хорошие развязки.
Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.
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