Петр Своик: русскоязычному образованию в Казахстане ничто не угрожает

Согласно статистике, в 2019 году из Казахстана выехало свыше 45 тысяч человек, и большая часть — это русское население. Причина: невозможность получить высшее образование, ощущение себя гражданами второго сорта.

Одновременно, например, в соседней Киргизии решено, что во всех регионах будут созданы русские школы. Узбекистан тоже стал возвращать русские школы в то время, как в Казахстане происходит сворачивание обучения на русском языке — объявлено, что с 2023 года школы будут переводиться исключительно на казахский язык.

Как расценивать такую политику властей страны, когда-то бывшей союзной с Россией республикой?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Любовь Степушова говорила с казахстанским экономистом и политиком Петром Своиком.

Читайте начало интервью:

Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

Казахстан — не Украина, и никогда ей не станет

Россия с Казахстаном могут бодаться еще долго, но путь у них один — интеграция

— Казахстан — русскоязычная страна. Русскоязычие в том числе является базовым и для казахов. Образование в Казахстане русскоязычно — с углубленным изучением казахского, где-то даже с эффективным, но не везде.

Давайте посмотрим на факты.

Найти в Казахстане выпускника школы, который бы говорил по-казахски, и не говорил бы по-русски можно только в каких-то очень отдаленных селах, где просто образование не должного уровня. Во всех остальных школах — больших городов, маленьких городов, более-менее нормальных поселков — везде выпускники хорошо говорят по-русски, потому что они и до школы-то неплохо говорили по-русски.

При этом, далеко не все знают казахский.

Да, власти предпринимают усилия, чтобы расширять число казахских школ, преподавание казахского расширять и так далее. Родители часто переживают, что на русский язык остается меньше часов, а казахский, который дети не всегда любят и понимают, занимает слишком много времени. У родителей есть такое опасение.

Но говорить о том, что образование в Казахстане переходит на казахский или, скажем так, теряет русскую базу, этого просто и близко нет.

— А математика на казахском языке преподается или на русском? Математика, физика?

— Может быть, где-то ее пытаются преподавать и на казахском, безусловно, это где-то есть. Но, еще раз повторяю, все выпускники говорят на русском и предметы изучают и понимают на русском, независимо от того, как эти школы распределяют между теми и другими.

Из Казахстана миграция идет, в основном русских. Но не только русских, казахи тоже уезжают. Почему? Потому что мы периферия. Мы периферия, у которой очень сомнительные перспективы.

Или, вернее, так: перспектива понятна — остаться периферией. Я слово "колония сырьевая" не употреблю, но мы периферия. И понятно, что любой нормальный человек, хотел бы жить ближе к центру. Вот когда вы станете реальным центром для всех постсоветских стран явно интереснее, чем город Лондон и город Вашингтон…

Казахстан сегодня — страна, которая находится в двух мирах:

мы никуда не делись из русского мира, из евразийского интеграционного объединения;

но одновременно прозападная — не скажу антироссийская, тут никто, кроме отъявленных русофобов и националистов, которые могут не следить за языком, такого не говорят.

Да, у нас в стране большинство — нормальные люди. Но при этом есть такие, которые не хотели бы интеграции с Россией или реально хотели бы уйти из русского мира. Верят, что вот если казахский перевести на латиницу, то Казахстан действительно станет частью западного мира.

Этого не будет, на самом деле, но вера такая есть.

А потом, давайте не забывать, что вся наша компрадорская верхушка, она же укоренена не в городе Москве, а в городе Лондоне. Там у них собственность, там у них банковские счета, там у них семьи и так далее. И понятно, что они бы хотели сохранять такую ситуацию даже из чисто материальных соображений.

Поэтому, я повторяю еще раз, мы находимся в двух мирах.

Я считаю — а если бы я так не считал, я бы отсюда давно сам постарался уехать и всю большую семью свою переориентировать — что перспектива как раз нормальная. Вот эта нынешняя раздвоенность, она объективная, но она потихоньку сходится туда, куда надо.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.