Будут ли в Казахстане принудительно учить казахскому языку, депортируя несогласных

В феврале казахстанский журналист и член союза писателей Арман Кани предложил лишать казахстанского гражданства и выселять в Российскую Федерацию чиновников, владельцев частной собственности, предпринимателей, не владеющих государственным языком. А также открыть лагеря принудительного обучения государственному языку, арестовывать на определенный срок чиновников, предпринимателей, не владеющих казахским языком, выпускать на свободу только тех, кто смог сдать экзамен на знание казахского языка.

Если люди, подобные Кани, придут к власти, что они сделают с Казахстаном?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Любовь Степушова говорила с казахстанским экономистом и политиком Петром Своиком.

Читайте начало интервью:

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— Да никогда они не придут к власти.

— Почему вы так думаете? На Украине же пришли. Почему у вас не могут? Почему вы так оптимистичны?

— Украине было кому тащить ее на разрыв. Ее разорвали. А здесь тащить некуда. И эти люди, которые иногда так говорят… Такое может сказать человек, от которого ничего не зависит и у которого никаких перспектив. Вот просто никаких перспектив.

Да и вообще, если к власти придет даже самый отъявленный националист и компрадор, то он все равно будет вести себя так, как сейчас ведет себя наше правительство.

У власти в Казахстане чисто казахское лицо

У нас сейчас во власти не казахов нет.

— Вот именно. Почему? Потому что русские не допускаются во власть прямым образом? Они считаются потенциальными предателями Казахстана?

— Вслух так никто не скажет. Но "красных директоров" в свое время потихоньку убрали. Очень вежливо убрали. И правительство меняло национальный состав, формировалось по национальному составу не сразу. Но потихоньку, потихоньку власть приобрела казахское лицо. Вот просто чисто казахское лицо.

— Это заметно.

— Кое-кто на неглавных должностях там не казах, но все решающие позиции, не только во власти, но и в стратегическом бизнесе, они казахские.

Ну и что?

Даже такая казахская власть, она русскоязычна. И никого из не казахов оттуда специально не гонят и никаких запретов не ставят. Все это делается мягко. Если ты хочешь быть президентом, то лучше ты тогда отсюда уезжай, потому что никаких шансов. А нормально жить вполне можно.

Причем, вот эта казахскость, она тоже потом должна будет искать какие-то свои формы, новые, дополнительные. Сами казахи переживают, что они власть вроде приобрели, кроме них, никого нет, а все равно что-то как-то тревожно.

Например, вдруг с северным Казахстаном что-то там "не так" — оглядываются, в том числе, на некоторую часть населения — а не являются ли они пятой колонной.

А казахское государство, конечно, должно иметь национальную основу. Иначе просто не будет порядка.

Самим казахам как-то надо лучше определить национальную политику и по отношению к себе, и по отношению к другим жителям.

Закон Казахстана не совсем в ладу с реальностью

Вот посмотрите. Казахстан русскоязычен, и никаких неприятных дел с образованием, со школами не предвидится. Все достаточно нормально. Но в конституционном законе Казахстана, в государственности записано, что в Казахстане есть граждане всех национальностей и — внимание — казахская нация. Выделено специально: казахская нация. Не гражданская, а казахская.

В законе о языках сказано, что знание казахского языка является долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана как важнейший фактор консолидации.

А казахский не все знают, в том числе, и среди казахов, далеко не все. На самом деле реальным языком государственной власти и бытования является русский. Казахский распространен, но никак не является фактором консолидации.

И когда наши руководители часто употребляют слово "нация" — посмотрите любое выступление президента какое-то основополагающее, там обязательно есть слово "нация". А какая нация? Казахская или гражданская? Этот вопрос висит.

— Поэтому и появляются заявления о каких-то концлагерях? То есть, это подсознательное выплескивание опасения, да?

— Да. Человек открывает закон о языках, а там написано, что знать язык — это не просто долг, а это залог консолидации, это главный фактор. В законе так написано, это главный фактор консолидации народа Казахстана. А ты казахский не знаешь — значит, ты являешься разрушителем консолидации народа Казахстана.

В Уголовном кодексе за это статьи нет, но можно найти такого члена Союза журналистов, который будет говорить: слушайте, если в законе так написано, так давайте хотя бы лагерь организуем для этих незнающих.

— А это не может в лагеря конкретно воплотиться, раз закон есть, так давайте его выполнять?

— На самом деле, у казахского государства сейчас куча проблем. И такая проблема как, мягко говоря, откорректировать национальную языковую политику, потому что, если государство провозглашает некие юридические, они же идеологические нормы, и уже больше четверти века не может их реализовать, что-то надо делать. Либо с этим государством, либо с этими нормами.

То есть, тут все у нас пока недостроено:

В Казахстане власть имеет казахское лицо, но сейчас у власти куча проблем.

Власть борется с коррупцией, борется со многими другими недостатками.

Интеллигенция власть ругает на все корки: она и такая, и сякая. А это же казахское лицо, и с этим тоже надо что-то делать.

Остальные жители Казахстана, они вообще имеют отношение к такой национальной государственности?

Это же те вопросы, на которые казахи, прежде всего, ответственные за свою страну, должны найти ответ. То есть, мы сейчас находимся, скажем так, в переходном периоде. Много чего будет меняться по ходу дела, и надо об этом честно рассказывать.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.