Казахстан – не Украина, и никогда ей не станет

После 2014 года в Казахстане заговорили о Майдане по украинскому сценарию, как одному из политических путей развития: местные русофобы настаивают на угрозе "аннексии северных территорий", пугая людей тем, что "русские придут и всё отберут".

Этот лозунг помогает им торпедировать евразийскую интеграцию. Очевидно, что эти тренды станут государственными, если взамен нынешних здравомыслящих казахстанских руководителей придут националисты "от сохи" или радикальные исламисты.

Впрочем, казахстанский экономист и политик Петр Своик уверен, что ничего подобного в его стране не будет никогда. Свою позицию он пояснил в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру".

Читайте начало интервью: Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

— Вот смотрите, у Киева с одной стороны Москва, а с другой стороны Берлин с Варшавой.

А у наших городов, у Алматы, Астаны (ныне Нур-Султан) с одной стороны Москва, а с другой Синьцзян, или Пекин.

Есть ли у нас хоть кто-то, хоть чуть-чуть, кто мечтает стать частью китайской цивилизации и китайской экономики? Таких нет. Нам сильно хочется дружить с Ираном и стать частью иранской культуры? Вряд ли таких много найдется. С Турцией? Да, Турция заявляет такие претензии, и кое-кто из наших, из той части, которая относится с опаской к России, поговаривают о том, что лучше бы мы создали такое тюркоязычное единство.

Разговоры об этом идут, но даже самые ярые сторонники такого направления понимают, что реально тут ничего не получится.

Поэтому поговорить-то можно, а вот на разрыв нашу страну поставить просто некому. Некому!

И когда сама Россия начнет формулировать взаимовыгодные принципы российской интеграции — на сегодня в этом формате только Россия имеет преимущество — Казахстан их поддержит.

От всех наших суверенностей именно русские выигрывают однозначно, а все остальные гордятся суверенитетом, но проигрывают экономически.

Русские и казахи в Казахстане — один этнос

— Я вас поняла так, что вы даже не делите на русских и казахов эту пророссийскую часть, вы ее объединяете в один этнос. И вторая часть у вас — это казахи и русские тоже, которые смотрят на Запад?

— Русских в этой части совсем немного. Это люди, интегрированные в нашу рыночную экономику. На самом деле, эта экономика придаточная, мы обслуживаем, являемся периферией западной экономики. Она, к сожалению, внешне ориентированная, можно сказать, вывозная, я часто использую такой термин.

Для страны это очень плохо. Для населения ничего хорошего.

Особенно страдают именно казахи, проживающие в сельской части страны, от такой компрадорской внешнеориентированной модели. Но достаточно большое число людей туда вставлено и вполне благополучно.

А есть просто идеологически настроенные, они были при советской власти, они и сейчас есть, те люди, которые, может быть, их так папа с мамой, может быть, их Господь Бог так создал, что они ориентируются в ту сторону. Флаг в руки, такие тоже есть. Но я не думаю, что их большинство.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.