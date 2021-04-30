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Автор Любовь Степушова

Россия с Казахстаном могут бодаться еще долго, но путь у них один — интеграция

Мир » Бывший СССР

Правительство Казахстана объявило о намерениях к 2026 году переселить 10 тысяч человек на территорию Северо-Казахстанской области. Об этом заявил вице-министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов.

Россия с Казахстаном могут бодаться еще долго, но путь у них один — интеграция

Что это за инициатива, почему правительство страны готово потратить на нее немалые деньги: 43,9 миллиарда тенге (без малого 8 млн рублей)? И как эта программа должна улучшить демографическую ситуацию региона?

Об этом в эфире программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Любови Степушовой рассказал казахстанский экономист и политик Петр Своик.

Читайте начало интервью:

Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

Казахстан — не Украина, и никогда ей не станет

— На самом деле эта история началась не сейчас. И 15 лет назад, и 20 лет назад, и 10 лет назад точно так же объявляли, и приводили те же самые аргументы, и что-то делали. И это, на самом деле, во многом объективно.

У нас Южно-Казахстанская область наименее развитая и наиболее населенная. Там уровень жизни самый низкий. А в северном районе казахстанской области примерно наоборот.

Ну, плюс, конечно, и заявления ваших уважаемых политиков, которые время от времени подогревают ситуацию, это тоже работает.

То есть, переселение было, есть и будет, в не очень больших масштабах.

— Эта программа направлена на то, чтобы снизить процент русского населения?

— Скорее, чтобы повысить процент казахского населения.

Мнение: русские в казахстане ассимилируют казахов

— Недавно казахстанский политолог Талгат Мамырайымов говорил, что поскольку в ряде северных областей количество русских превышало количество казахов, правительство намерено сгладить этнические диспропорции. По его словам, программа не имеет успеха, потому что переселяемые казахи как-то ассимилируются с русскими, обросли разными связями с россиянами, ментальность стала близка к русским, поэтому принимаются такие инициативы. Проще говоря, русские ассимилируют казахов. Это правда, по Вашему мнению?

— Талгат очень грамотный парень, причем убежденный такой казахский националист. В хорошем или каком хотите смысле. И он говорит то, что он говорит, я полностью разделяю его оценки, давайте их окрашивать негативом или позитивом, хорошо это или плохо, но это объективно. Вот оно так и происходит, как говорит Талгат.

— А как нам в России к этому относиться? Верить, что нет проблем с ассимиляцией русских в Казахстане?

— Все, что случилось насчет ассимиляции, случилось 100 лет назад и дальше по порядочку, вплоть до сегодняшнего дня.

Здесь мало что изменилось, на самом деле.

Исчез союзный центр, но способность всех местных жителей — и казахов, и всех, кто здесь оказался и по своей воле, и иногда сильно не по своей воле — жить совместно, хотя и по-разному себя идентифицировать и во многом даже самоопределяться по-разному, тем не менее, не доводить до конфликтов.

И власть наша в этом смысле достаточно умелая, приписывать только ей поддержание межнациональной стабильности в Казахстане — это, наверное, было бы перегибом. Но, на самом деле, власти грубых ошибок здесь не допускают.

Российские политики напрасно нагнетают

Поэтому тревожиться можно было и много лет назад. Как это делает Владимир Вольфович Жириновский. Он же не первый раз нас пугает.

— Кстати, вот эти выражения наших политиков — Жириновский же не одинок — в плане того, что, если что-то не так, отберем северные территории — это как-то беспокоит вас там в Казахстане?

— Чрезвычайно беспокоит. Ну а как не беспокоить?

Все-таки я наполовину русский, наполовину казах. И я вам говорю, что наш союз абсолютно необходим, но при этом и достаточно высокая степень самостоятельности Казахстана, если хотите, суверенитет, он тоже абсолютно необходим.

России и Казахстану надо помнить уроки СССР

Между нами говоря, устройство СССР через союзные республики — это было совершенно гениальное изобретение. В результате этого изобретения Союз распался без войны, без крови, и он как бы исчез.

При этом он никуда не делся. На самом деле, пусть и в разобранном таком состоянии, но оно все существует.

И надо воссоединиться ни в коем случае не за счет того, что русские придут и займут северный Казахстан, а за счет того, что наша — она не очень, может быть, получилась самостоятельной, — суверенная власть, компрадорская, она ходит под иностранным консалтингом, под иностранным интересом, но она все-таки более или менее местная.

И должна такой остаться. И должен быть сформулирован общий интерес, что мы должны делать вместе — электрический рынок, рынок нефти и газа. Разумеется, финансовый рынок, прежде всего, инвестиционный рынок.

Вот эти вещи надо объединять и совместно развиваться.

Может быть, русские с казахами, вернее, Казахстан и Россия, еще долго будут ругаться по поводу каких-то конкретных дел типа в кого больше вкладывать. Может быть, там даже до конфликтов дойдет.

Но надо создать такую ситуацию, когда мы будем с вами ругаться по поводу исполнения совместного инвестиционного плана. А если сегодня такого плана нет, то ваши политики разжигают ситуацию, а наши из-за этого уж так прямо переживают и пытаются ускорить разного рода переселения. На самом деле, надо договариваться об интеграции.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы россия казахстан петр своик
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