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Автор Любовь Степушова

Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

Мир » Бывший СССР

После распада СССР в бывших теперь уже союзных республиках, а ныне суверенных государствах, осталось много русских людей.

Пётр Своик: Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские

В большинстве республик произошел всплеск националистических настроений. Во многих странах Средней Азии начались гонения и преследования русского и русскоязычного населения.

Русские оказались одним из самых разделенных народов в Европе и на просторах бывшего СССР.

Как сложилась их судьба, как живут те, кто остались жить в национальных республиках?

В студии программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Любовь Степушова поговорила с казахстанским экономистом и политиком Петром Своиком о жизни русских людей в Казахстане.

— Петр Владимирович, в России у нас много вопросов о том, как живут русские в Казахстане. Вот вы считаете себя русским?

— Разумеется, русским и даже где-то, пожалуй, что и советским. Но одновременно и казахским. Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские. Тем более, я уже обзавелся очень большой семьей, и у меня там половина казахов. Да и вообще, большую часть своей жизни я провел среди казахов, так что я и такой, и другой.

Хочу сразу отметить одну принципиальную вещь насчет русскоязычных.

Кто там себя считает русским, это отдельный разговор, хотя таких много в Казахстане. В том числе и в смешанных семьях. В моей, например, — дети еще русские, а внуки уже неизвестно кто.

А вот что касается русскоязычных, то тут все русскоязычные. Включая казахов, может быть, за исключением тех, у кого просто недостаточное образование — аул, удаленное место, плохая школа, и в результате он не совсем русскоязычен.

Базовый язык для большинства населения Казахстана — русский. А знание родного казахского сюда уже добавляется как абсолютно необходимое, очень важная вещь, но она все-таки дополнительная.

— Давайте все-таки условимся, мы будем говорить о русских, о тех, кто причисляет себя к русским людям, к русским казахстанцам.

— Не могу согласиться. У нас вообще-то одна страна, Казахстан называется, но две нации.

И как любая нация должна иметь не только этническую, языковую и всякую другую общность, но нация — это еще и исторический опыт, и это еще взгляд в будущее.

Это самоидентификация и видение своего будущего.

Казахстан живет в двух мирах

  1. Мы остались в советской производной, она никуда не делась. Она, может быть, немножко законсервирована, она не выпячивается, но мы остались частью советской системы.
  2. И одновременно мы часть западной экономики. И настолько эта другая часть не хотела бы возврата к прежнему, боится возврата к нему, что ей надо обязательно и на латиницу казахский перевести, чтобы чисто символически "отстроиться".

Это есть. Как есть и часть казахов, которые все-таки ориентируются не на Россию, и даже к России относится с опаской.

Их герой — это не Путин, а Навальный.

Но есть и нормальная казахская, казахстанская нация, которая приветствует нахождение в евразийском экономическом союзе и будет еще больше приветствовать, если эта интеграция будет углубляться.

Эти две нации во многом едины и особого-то конфликта нет. Мы — не Украина. Нас, слава богу, некуда тащить, другой страны нет.

Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.

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Редактор: Ольга Лебедева
Темы казахстан петр своик русский язык русские за рубежом
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