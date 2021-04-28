После распада СССР в бывших теперь уже союзных республиках, а ныне суверенных государствах, осталось много русских людей.
В большинстве республик произошел всплеск националистических настроений. Во многих странах Средней Азии начались гонения и преследования русского и русскоязычного населения.
Русские оказались одним из самых разделенных народов в Европе и на просторах бывшего СССР.
Как сложилась их судьба, как живут те, кто остались жить в национальных республиках?
В студии программы "Точка зрения" на "Правде.Ру" Любовь Степушова поговорила с казахстанским экономистом и политиком Петром Своиком о жизни русских людей в Казахстане.
— Петр Владимирович, в России у нас много вопросов о том, как живут русские в Казахстане. Вот вы считаете себя русским?
— Разумеется, русским и даже где-то, пожалуй, что и советским. Но одновременно и казахским. Русские в Казахстане — это не русские русские, это уже казахские русские. Тем более, я уже обзавелся очень большой семьей, и у меня там половина казахов. Да и вообще, большую часть своей жизни я провел среди казахов, так что я и такой, и другой.
Хочу сразу отметить одну принципиальную вещь насчет русскоязычных.
Кто там себя считает русским, это отдельный разговор, хотя таких много в Казахстане. В том числе и в смешанных семьях. В моей, например, — дети еще русские, а внуки уже неизвестно кто.
А вот что касается русскоязычных, то тут все русскоязычные. Включая казахов, может быть, за исключением тех, у кого просто недостаточное образование — аул, удаленное место, плохая школа, и в результате он не совсем русскоязычен.
Базовый язык для большинства населения Казахстана — русский. А знание родного казахского сюда уже добавляется как абсолютно необходимое, очень важная вещь, но она все-таки дополнительная.
— Давайте все-таки условимся, мы будем говорить о русских, о тех, кто причисляет себя к русским людям, к русским казахстанцам.
— Не могу согласиться. У нас вообще-то одна страна, Казахстан называется, но две нации.
И как любая нация должна иметь не только этническую, языковую и всякую другую общность, но нация — это еще и исторический опыт, и это еще взгляд в будущее.
Это самоидентификация и видение своего будущего.
Это есть. Как есть и часть казахов, которые все-таки ориентируются не на Россию, и даже к России относится с опаской.
Их герой — это не Путин, а Навальный.
Но есть и нормальная казахская, казахстанская нация, которая приветствует нахождение в евразийском экономическом союзе и будет еще больше приветствовать, если эта интеграция будет углубляться.
Эти две нации во многом едины и особого-то конфликта нет. Мы — не Украина. Нас, слава богу, некуда тащить, другой страны нет.
Полную версию разговора о судьбе русских в Казахстане смотрите в прикрепленном видео.
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