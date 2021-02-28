Правда либерального Запада — только своя

Европейский плюрализм: В Латвии запретили российское ТВ. Хотя как раз это не удивительно. Странно, что так долго терпели, позволяли выражать отличную от своей точку зрения. Но как можно так долго верить в явный бред, даже если он свой собственный? Неужели никакого просветления так и не будет? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

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— Дмитрий Анатольевич, в Латвии на год запретили ретрансляцию 16-ти русских каналов. На самом деле это не только в Латвии. Это Литва и Эстония. Польша и Украина — так вообще. И это такой дивный новый мир. Я все время удивляюсь, как они объясняют своим гражданам, как это можно совместить с их красивыми словами о свободе.

— Без проблем совмещается. "Потому что правильное — только наше. Запрет российских каналов не является нарушением демократии, потому что российская информационная система — это не информация, а пропаганда, ее надо уничтожать". Они сами верят в этот бред.

— А у них это?…

— А у них — информация, свободное общество. Они в это верят.

— У них даже сказка о Золушке — пропаганда.

— Это — другой вопрос. Ведь человек может верить не только в добро, он может верить и во зло. Современная либеральная идеология давно стала верой. И в этой вере, как говорил один советский политик, "есть два мнения — мое и глупое".

— "Мое и неправильное".

— С точки зрения западного современного либерализма (хотя изначально либерализм — довольно рациональное учение в своей основе) есть два мнения: либеральное и глупое. Поэтому, если русские СМИ позволяют себе иметь другое мнение, значит, оно — глупое, так их и слушать не надо.

Не надо развращать несчастный латвийский народ. Это с точки зрения того, что у них в голове. А что у них в реальности? Латвия за период независимости (прямо даже сказать нельзя, приходится поинтеллигентнее подбирать слова) сильно обеднела.

— Да и Литва, мягко говоря, не разбогатела.

— Латвия умудрилась в борьбе с советским прошлым обогнать Литву. Эти совсем "хорошо" теперь живут. — Это — еще не нищета, но сильная бедность.

И если они сегодня скажут, даже не то, что русские правы, что они вообще, в принципе могут быть в чем-то правы, вся их идеологическая конструкция просто обвалится, потому что они могут существовать только до тех пор, пока русские заведомо не правы и значит как угодно можно вести себя с ними.

Евро-регламент их испортил, а русофобия добила

Только при этих двух основаниях национальные государства Балтии (может быть, кроме Эстонии, она — побогаче) могут вообще существовать экономически. Потому что все, что им сделали в советское время они разрушили. В Литве только сельское хозяйство осталось, а в Латвии его практически и не было.

В Евросоюзе — очень жесткий регламент по сельскому хозяйству. Например, оливковое масло в Евросоюзе могут продавать только Италия и Испания. Греки могут продавать оливковое масло только на собственной территории. А они — все-таки страны-создатели Евросоюза.

А никакой Латвии там изначально в расчете просто не было. Там своего девать некуда. Поэтому эти страны очень обеднели.

При этом они национально разделены, потому что в Латвии, Литве и Эстонии русское население довольно многочисленно. Поэтому либо надо с русскими мириться, но тогда нужно создавать совершенно другую конструкцию государства, либо нужно русских давить.

А если надо подавлять, тогда нужна идеологическая основа. Тогда русские должны быть сволочи, потому что с людьми так не поступают, как они поступают со своими русскими.

— Но русские-то терпят. Они — не граждане, но многие ведут бизнес более успешно, нежели латыши.

— Русские бизнесмены — да. Хотя успешным русским бизнесменам гражданство потом все-таки дали, поскольку деньги сильнее всего, любых законов. А те, кто победнее, им — действительно очень тяжело.

А поскольку они — неграждане, то не могут иммигрировать на Запад, ведь у них нет европейского паспорта. Вот и копятся проблемы, накладываются одна на другую…

Я не удивлен, что они эти каналы закрыли. Я удивлен, что они их раньше не закрыли, что они столько терпели. Потому что вся их идеологическая конструкция при наличии громкого русского голоса не выживает. Вся их система выстроена так.

— Сколько это может длиться? Есть известная фраза, что можно долго обманывать немногих и недолго многих, но нельзя долгое время обманывать большое количество людей.

— Можно при одном условии: если они сами этого хотят.

— Но ведь нормальные люди видят и понимают. Там еще живы люди, которые видели Советский Союз и могут сравнить.

— Правильно. Но половина этих людей является представителями титульной нации, и они считают, что национальное государство все равно лучше. Я очень люблю Эстонию, я там одно время часто бывал. Это — прекрасная страна. Она, кстати, и побогаче Латвии с Литвой, инфраструктура лучше.

Непризнание ошибок

Но разве может старый эстонец сказать, что при Советах было лучше?… Тогда зачем отделялись? Как он сам себе будет объяснять, что требовал независимости и отделения, присоединения к ЕС?… Человек будет любую свою ошибку, любое свое заблуждение признавать правдой только для того, чтобы не признаться, что он ошибся.

А русские, которые помнят советский период, конечно, понимают, что происходит. Но поэтому старики наши, ветераны там и живут так сложно, скажем дипломатично. Старшее поколение хуже всего вписывается в современные европейские реалии.

Хорошо быть независимым. Но никто же не сказал, что ты будешь так же независим от российских дотаций. Прибалтика жила на советские дотации, это был наш фасад. Мы туда вкладывали-вкладывали-вкладывали, чтобы весь мир увидел, как хорошо живется в Советском Союзе.

Это была глупая политика. Прибалты нас и не уважали, потому что жили лучше. Они-то думали, что они живут лучше потому, что они — такие умные, трудолюбивые и хорошие. А они жили лучше, потому что советское руководство считало, что надо пограничные республики максимально поднимать, чтобы таким образом удержать их внутри себя.