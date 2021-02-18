Возвращение Алексея Навального в Россию ознаменовалось многими протестными акциями. Как и ожидалось. Не многочисленными, затем — совсем малочисленными, а потом — и вовсе провальными, но практически по всей стране. Почему многие регионы активно включились в протесты? Почему в них приняло участие много людей, которые совершенно не поддерживают эту прозападную либеральную компанию, их взгляды и цели?
Адекватно ли действует власть? Насколько соразмерно? Почему не разрешают митинговать всем и везде? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.
Читайте начало интервью: Дмитрий Журавлёв: либеральная революция — барская забава
— Дмитрий Анатольевич, прислушивается ли власть к мнению протестующих и настроениям людей в целом? Учитывает ли их? Насколько адекватно реагирует, принимает какие-то меры? В Хабаровске хотя и назначили однопартийца, все равно ситуация никак не изменилась.
Люди остались недовольны и при любом случае снова выходят на несанкционированные митинги. И в целом по стране для многих даже совершенно не важно, в связи с чем протест, просто хочется выразить недовольство, недоверие власти.
Это не удивительно, ведь на самом деле у людей не так много возможностей для выражения своей позиции, проявления активности. Хотя в России по закону — уведомительный характер массовых мероприятий, на практике для того, чтобы организовать санкционированный митинг, нужно подать документы, взять на себя ответственность даже за планируемую численность участников.
А в итоге еще могут не разрешить или разрешить совсем не там и не тогда, где и когда было заявлено. То есть — подзаконные акты устанавливают очень много бюрократических сложностей, а ответственность за все ложится на организаторов. Организовать и увязать все это достаточно проблематично.
— Да, это действительно так, я не поддерживаю эту ситуацию. С другой стороны, просто констатирую, что низовая бюрократия вынуждена все это делать просто потому, что для нее это — не политический процесс, а вопрос — будет перекрыта площадь или нет. Надо решать проблему с движением транспорта и так далее.
Конечно, гораздо проще было бы решить вопрос так: разрешить всем митинговать везде и в любое время. Собственно, мы с вами это видели в 80-е и 90-е годы. Было уже такое, проходили это при Горбачеве и после него.
— Ничего хорошего в этом нет.
— Да, и ничего хорошего-то не получилось. Понятно, что люди должны иметь право выражать свое мнение, но как выяснилось, свободное выражение мнений проблем не решает, оно их только констатирует, а часто только усиливает и увеличивает.
— Все эти бунты — опасная вещь, и власть ни в коем случае не должна допускать ничего подобного. Но случаются и явные перегибы. Понятно, что все "расследования" Навального были заказаны, совершенно очевидно, что это — не его творение, а целенаправленная дезинформация. Можно ли этому как-то нормально противодействовать, не перегибая палку?
— Я только что обсуждал это со студентами одного довольно либерального вуза. Они четко определили, что наказывать наших либералов — это поднимать их на один уровень с нашими властями. Оно надо?…
Власть, конечно, знает о том, что происходит, причем очень хорошо. Уж что-что, а система информации власти в России ох сколько веков создавалась, весь мир может позавидовать. Другой вопрос, что надо правильно реагировать. Что должно быть вместо этого?
Может ли вообще властная вертикаль реагировать на это абсолютно выверенно, без ошибок и перегибов? Вопрос заключается в том, как она должна реагировать? Михаил Сергеевич пытался на все реагировать, и мы знаем, чем это закончилось. Вот как реагировать?
В действительности решение простое: разные уровни общества должны иметь разные задачи. Не надо все в стране решать на уровне федеральной власти, она просто не успеет. Мелочи должны решаться на одном уровне — местном, средние проблемы на другом уровне — региональном.
Тогда очень многих сегодняшних проблем не будет, потому что не заботой федеральной власти будет, кто и где выйдет с плакатом — это должно быть заботой местной власти. Не заботой федеральной власти будет то, что где-то что-то не сработало или где-то что-то украли, это — будет заботой региональной власти.
Но у нас же дело в том, что региональная и особенно местная власть — довольно слабые юридически и экономически. Они просто физически не способны взять на себя очень значительную часть ответственности — не потому, что не хотят, а потому что не могут.
— Да и денег у них нет.
— Да, это — вообще первое. А все остальное только продолжение. Это значит — не функция, а обязанность, но часто — совершенно непосильная. Просто вам как рабу на галерах дали команду грести одному. Но толку-то от этого не будет.
Совершенно также и губернатор не может ничего сделать реально, если у него в бюджете дыра.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намёков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят: присоединение Белоруссии "на носу"...