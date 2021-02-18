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Автор Инна Новикова

Дмитрий Журавлёв: разные уровни общества должны иметь разные задачи

Политика

Возвращение Алексея Навального в Россию ознаменовалось многими протестными акциями. Как и ожидалось. Не многочисленными, затем — совсем малочисленными, а потом — и вовсе провальными, но практически по всей стране. Почему многие регионы активно включились в протесты? Почему в них приняло участие много людей, которые совершенно не поддерживают эту прозападную либеральную компанию, их взгляды и цели?

Адекватно ли действует власть? Насколько соразмерно? Почему не разрешают митинговать всем и везде? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Читайте начало интервью: Дмитрий Журавлёв: либеральная революция — барская забава

— Дмитрий Анатольевич, прислушивается ли власть к мнению протестующих и настроениям людей в целом? Учитывает ли их? Насколько адекватно реагирует, принимает какие-то меры? В Хабаровске хотя и назначили однопартийца, все равно ситуация никак не изменилась.

Люди остались недовольны и при любом случае снова выходят на несанкционированные митинги. И в целом по стране для многих даже совершенно не важно, в связи с чем протест, просто хочется выразить недовольство, недоверие власти.

Это не удивительно, ведь на самом деле у людей не так много возможностей для выражения своей позиции, проявления активности. Хотя в России по закону — уведомительный характер массовых мероприятий, на практике для того, чтобы организовать санкционированный митинг, нужно подать документы, взять на себя ответственность даже за планируемую численность участников.

А в итоге еще могут не разрешить или разрешить совсем не там и не тогда, где и когда было заявлено. То есть — подзаконные акты устанавливают очень много бюрократических сложностей, а ответственность за все ложится на организаторов. Организовать и увязать все это достаточно проблематично.

— Да, это действительно так, я не поддерживаю эту ситуацию. С другой стороны, просто констатирую, что низовая бюрократия вынуждена все это делать просто потому, что для нее это — не политический процесс, а вопрос — будет перекрыта площадь или нет. Надо решать проблему с движением транспорта и так далее.

Конечно, гораздо проще было бы решить вопрос так: разрешить всем митинговать везде и в любое время. Собственно, мы с вами это видели в 80-е и 90-е годы. Было уже такое, проходили это при Горбачеве и после него.

— Ничего хорошего в этом нет.

— Да, и ничего хорошего-то не получилось. Понятно, что люди должны иметь право выражать свое мнение, но как выяснилось, свободное выражение мнений проблем не решает, оно их только констатирует, а часто только усиливает и увеличивает.

— Все эти бунты — опасная вещь, и власть ни в коем случае не должна допускать ничего подобного. Но случаются и явные перегибы. Понятно, что все "расследования" Навального были заказаны, совершенно очевидно, что это — не его творение, а целенаправленная дезинформация. Можно ли этому как-то нормально противодействовать, не перегибая палку?

— Я только что обсуждал это со студентами одного довольно либерального вуза. Они четко определили, что наказывать наших либералов — это поднимать их на один уровень с нашими властями. Оно надо?…

Власть, конечно, знает о том, что происходит, причем очень хорошо. Уж что-что, а система информации власти в России ох сколько веков создавалась, весь мир может позавидовать. Другой вопрос, что надо правильно реагировать. Что должно быть вместо этого?

Уровни и задачи

Может ли вообще властная вертикаль реагировать на это абсолютно выверенно, без ошибок и перегибов? Вопрос заключается в том, как она должна реагировать? Михаил Сергеевич пытался на все реагировать, и мы знаем, чем это закончилось. Вот как реагировать?

В действительности решение простое: разные уровни общества должны иметь разные задачи. Не надо все в стране решать на уровне федеральной власти, она просто не успеет. Мелочи должны решаться на одном уровне — местном, средние проблемы на другом уровне — региональном.

Тогда очень многих сегодняшних проблем не будет, потому что не заботой федеральной власти будет, кто и где выйдет с плакатом — это должно быть заботой местной власти. Не заботой федеральной власти будет то, что где-то что-то не сработало или где-то что-то украли, это — будет заботой региональной власти.

Но у нас же дело в том, что региональная и особенно местная власть — довольно слабые юридически и экономически. Они просто физически не способны взять на себя очень значительную часть ответственности — не потому, что не хотят, а потому что не могут.

— Да и денег у них нет.

— Да, это — вообще первое. А все остальное только продолжение. Это значит — не функция, а обязанность, но часто — совершенно непосильная. Просто вам как рабу на галерах дали команду грести одному. Но толку-то от этого не будет.

Совершенно также и губернатор не может ничего сделать реально, если у него в бюджете дыра.

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Редактор: Юрий Кондратьев
Темы власть протесты михаил горбачёв дмитрий журавлёв алексей навальный российские регионы
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